Rona Hartner, despre cea mai grea cumpănă. Ce a ajutat-o să învingă cancerul

Rona Hartner a făcut declarații sincere despre cea mai grea cumpănă din viața sa, artista în vârstă de 48 de ani mărturisind ce a ajutat-o în lupta cu cancerul cu care a fost diagnosticată în urmă cu mai bine de doi ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celebra cântăreață a avut foarte mare încredere în cel de Sus, fiind o persoană foarte credincioasă, așa cum a spus în repetate rânduri. Vedeta s-a recules adesea la mănăstiri, unde s-a regăsit și mai ales, a găsit energia necesară să meargă mai departe.

Artista și-a îndreptat privirea spre credință, precizând că de când a trecut prin boala nemiloasă viața i s-a schimbat radical. Rona Hartner consideră că toată forța de acum vine de la împărtășanie și de la perioada în care zi de zi a mers în taină la Biserică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rona Hartner, declarații despre lupta cu cancerul. Cum a învins boala

„Eu am fost o săptămână la o mănăstire, în tăcere, și m-am reaxat din nou pe Dumnezeu! Totul vine numai de la Dumnezeu! E clar! Și energie și tot ce vrei! Nu are de unde să vină din altă parte! După chimioterapie mă trezesc mai greu dimineața. Este oboseala aia…corpul a avut un șoc!

Mă duc la Euharistie, merg și mă împărtășesc în fiecare dimineață, am biserica aproape, și după ce merg la Euharistie, imediat după ce mă împărtășesc, am o pace și o forță atât de mari încât zici că am băut 10 cafele și mi se schimbă la 180 de grade toată starea de spirit!

ADVERTISEMENT

Energia mea vine chiar de la împărtășanie, cu care m-am și imunizat! Începând din 2004, în fiecare zi mă împărtășesc. Lumea nu știe multe chestii despre mine!”, a declarat Rona Hartner pentru ciao.ro.

Fosta concurentă de la Ferma Vedetelor a învins cancerul la colon cu ajutorul tratamentului și al rugăciunilor. Cunoscuta cântăreață a trăit un adevărat miracol, mărturisind că la un moment dat că nu mai avea deloc în organism globule albe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rona Hartner nu s-a dat bătută și a luptat pentru sănătatea și viața sa. S-a odihnit mai mult și s-a vindecat de cancer, în prezent boala dispărând complet din organism. Vedeta se bucură de o imunitate bună și are foarte mare grijă de cum se simte după chimioterapie.

Artista a depistat la timp că este bolnavă, mărturisind că un rol important în recuperarea sa l-a jucat și familia care i-a fost mereu aproape. Fosta participantă de la Pro TV spune că nu mai are nimic și chiar și-a reluat cursul normal al vieții.

ADVERTISEMENT