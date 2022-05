Rona Hartner, mărturie desprre fostul soț. De ce nu s-a împăcat cu Herve

Cântăreața s-a confesat legat de fosta relație sentimentală, dar și dacă a fost pe punctul de a mai acorda o șansă mariajului. Vedeta a spus cum au stat lucrurile în realitate și de ce nu a putut să facă acest pas cu fostul soț.

Rona Hartner, detalii din relația cu Herve. Artista s-a gândit la împăcare

Rona Hartner a reușit să treacă peste , Herve, cu care a format un cuplu timp de 3 ani. Artista recunoaște că la un moment dat s-a gândit la împăcare, dar a renunțat în cele din urmă.

„Eu mă gândeam la un moment dat. Când am reușit eu în mintea mea să îl iert complet, mă gândeam la asta. Dar pe urmă mi-am zis nu! Nu, pentru că dacă trei ani am fost așa, nu am fost un cuplu atomic, să ne batem sau mai știu eu ce.

Am fost un cuplu în dezacord, pe foarte multe planuri. Au fost foarte multe planuri pe care noi nu ne-am înțeles niciodată de fapt. Foarte multe chestii care ne-au unit, poate din exteriorul cuplului…

Dar, înăuntru, în cuplu, erau niște dezacorduri foarte mari. Chiar dacă mă gândeam și năzuiam și îmi imaginam că s-ar putea, mi-am dat seama că nu se mai poate să revin. Și sunt mai liniștită de când sunt separată și profit de această liniște interioară.

Și încep de la chestia asta să construiesc. Dar a fost greu de acceptat eșecul. Foarte greu”, a declarat cântăreața pentru .

Rona Hartner, liberă după divorțul de Herve

În altă ordine de idei, Rona Hartner a declarat că este liberă și deschisă să pornească o nouă relație. Pe de altă parte, crede că libertatea este adevărata sa vocație, asta pentru că nu s-a înțeles deloc bine cu bărbații din viața sa.

Cât despre bărbatul ideal, cântăreața susține că nu a găsit niciunul până în momentul de față. Niciun partener nu a fost exact așa cum și-a dorit.

„Nu am găsit niciunul, ca să zic așa, perfect. Și cred că am avut și eu niște bărbați ca lumea în viața mea. Dar nu, parcă niciunul nu e ce vreau eu!”, a mai adăugat Rona Hartner, mai arată sursa citată.