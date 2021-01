Rona Hartner a vorbit despre lupta cu cancerul și a făcut mărturisiri emoționante despre modul în care i-a schimbat viața această boală. Cântăreața și actrița de origine germană este stabilită în Franța și a vizitat România doar în luna septembrie.

Vedeta este foarte speriată de coronavirus și de aceea a ales să rămână departe de rudele ei, chiar dacă le simte lipsa enorm. Rona Hartner încearcă să se protejeze cât se poate de bine și respectă măsurile de siguranță.

Actrița a vorbit despre lupta cu cancerul la colon, pe care a reușit să-l învingă. Cu ajutorul tratamentelor medicale și a rugăciunilor, vedeta a reușit să treacă cu bine peste cea mai grea perioadă din viața ei.

Rona Hartner, mărturisiri emoționante despre lupta cu cancerul. Cum i s-a schimbat viața după ce a învins boala nemiloasă

Rona Hartner (47 de ani) a suferit de cancer la colon, o boală pe care nu toată lumea o poate învinge. Din fericire, actrița a trecut cu bine peste acest episod dificil din viața ei și a vorbit, în cadrul unui interviu, despre cum a învins boala.

Cancerul actriței a fost depistat la timp, lucru care i-a asigurat din start șansele de vindecare, însă lupta pe care a dus-o a fost una extrem de grea. Rona Hartner a declarat ca tratamentul medical și puterea rugăciunii au ajutat-o să se vindece și să fie din nou sănătoasă.

„A fost o luptă mare cu cancerul. După ce am terminat tratamentul, în septembrie 2019, tratamentul meu post cancer a fost să iau viața în piept așa cum este ea. Am trăit un miracol în timpul tratamentului cu cancer. La un moment dat, nu mai aveam deloc globule albe și trebuia să fac transfuzie pentru a lupta cu chimioterapia.

Atunci m-am rugat la Isus să mă ‘transfuzeze’ el cu globulele lui albe prin Sfânta Euharistie (Sfânta Împărtășanie sau Cuminecarea). De a doua zi am avut globulele albe intacte. După chimioterapie am ieșit cu o imunitate mai bună decât cum intrasem. Am avut momente mari de oboseală la începutul lui 2020, dar am respectat ritmul corpului, am dormit, m-am odihnit.

Acest cancer chiar se vindecă. Trebuie doar depistat din timp și tratat imediat. Eu m-am operat, am luat tratmentul și după șase luni mi-am revenit. Acum nu mai am nimic. Acum țin un regim hiperproteic și am înotat în apă de mare chiar din luna ianuarie. Asta fac pentru imunitate.”, a mărturisit vedeta pentru Click!.

Soțul ei a susținut-o în fiecare moment

Rona Hartner a declarat că un rol foarte important l-a avut familia, mai ales soțul ei, Herve, doar iubit pe vremea aceea. Bărbatul a fost mereu alături de ea și s-au căsătorit la doar câteva zile după ce s-a vindecat de cancer. Actrița a recunoscut că prezența lui a însemnat enorm în procesul ei de vindecare.

„A contat foarte mult, Dumnezeu mi l-a trimis în viața mea pe soțul meu ca să se ocupe de mine. Am fost ajutată de toată familia. Herve se ducea la slujbă și îmi aducea Sfânta Împărtășanie acasă. La zece zile după ce am terminat terapia noi ne căsătoream deja. A fost trimisul lui Dumnezeu pe pământ pentru mine.

Eu mereu am crezut că mă descurc singură în viața asta, dar de data asta chiar că nu m-aș fi descurcat fără el. Avem un an de zile pe care-l sărbătorim în fiecare zi. El mă cere în fiecare zi de nevastă. Ne-am căsătorit, civil și ortodox, acum vream să ne căsătorim și catolic. De Crăciun mi-a cumpărat două perechi de cercei de aur”, a adăugat vedeta pentru sursa menționată anterior.

Întrebată cum a petrecut sărbătorile de iarnă, Ron Hartner a declarat că a rămas acasă împreună cu soțul ei, iar părinții acestuia au venit în vizită. Nici de Revelion nu au luat contact cu foarte multe persoane, din cauza situației epidemiologice.

„Am petrecut Sărbătorile într-un cadru foarte restrâns. De Crăciun, pe 24, am fost doar eu cu el, am dansat împreună blues, am avut o masă cu vânat, am băut șampanie, ca doi porumbei. A doua zi am fost cu părinții lui, maxim cinci la masă. De Revelion am făcut o discotecă acasă cu familia, trei oameni. Poate astea vor fi cele mai frumoase amintiri ale noastre”, a mai spus aceasta.

Ce spune actrița despre cei care contestă existența coronavirusului

Rona Hartner se teme de Covid-19 și înceară să se protejeze cât mai bine pentru a nu se expune riscurilor. Întrebată ce părere are despre artiștii are contestă public măsurile de protecție impuse de autorități, cum au făcut Dan Bittman și Mugur Mihăescu, actrița a spus că nu este deloc responsabil din partea lor să-și expună părerile în acest fel, influențându-i și pe alții să facă la fel.

„Noi, ca artiști, avem altă misiune, suntem chemați să aducem bucurie oamenilor, nu suntem doctori, nu e de competența noastră și nu ar trebui să utilizăm popularitatea noastră ca să-i inducem pe oameni în eroare. Am avut prieteni bolnavi de acest virus, știu oameni care au murit de acest virus. Nu avem dreptul ca artiști să contestăm virusul. Nu mi se pare corect, măsurile nu sunt abuzive deloc, într-adevăr dau peste cap toată economia.

Eu nu sunt de acord deloc cu poziția lui Dan Bittman, mi se pare chiar iresponsabil. Cum să ne apucăm noi, artișii, să ne dăm doctori și să ne dăm cu presupusul dacă trebuie sau nu să ne păzim de virus. E un abuz de putere al artiștilor să-și dea ei cu părerea despre virus”, a declarat Rona Hartner.

Actrița a început să aibă primele simptome de caner la colon după ce a participat la „Ferma Vedetelor” (2017) la Pro TV și a revenit în Franța. Diagnosticul crunt a venit în 2019, urmat de o operație dificilă și multe ședințe de chimioterapie.

Iubitul ei, Herve Camilleri, i-a fost alături în fiecare moment, după care și-au oficializat relația printr-o nuntă de vis pe Coasta de Azur, de la care nu au lipsit preparatele și porturile tradiționale românești.