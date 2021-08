Rona Hartner, noi informații despre divorț. Ce este nevoit să facă Herve după separare

Cântăreața a oferit noi informații despre divorțul care urmează să se finalizeze la începutul lunii septembrie. a scos la iveală ce nu a mers, dar și ce este nevoit să facă fostul partener de viață.

Mai exact, Rona Hartner a subliniat faptul că Herve a greșit atunci când a divorțat prima oară și nu a ținut cont de regulile religiei sale, dovadă că acum a făcut unele greșeli.

Fostul soț al cunoscutei vedete trebuie să-și ia un an sabatic, lucru pe care se pare că nu l-a făcut după prima căsătorie, Herve fiind în continuare legat de prima sa soție.

Rona Hartner, detalii despre divorțul de Herve. Ce trebuie să facă fostul soț

„Am primit actul de divorț, însă mi s-au mai dat încă 15 zile să mă mai gândesc. Probabil au considerat că cele 30 de zile nu îmi sunt suficiente.

La începutul lunii septembrie urmează să semnez actele. Am avut o perioadă de cerut iertare și tot așa. Concluzia este fermă și anume că nu ne mai putem înțelege.

Însă, dacă aș avea vreo problemă și m-ar putea ajuta, aș apela la el, am rămas prieteni. El acum are un an foarte greu, trebuie să facă un an sabatic, așa este la catolici.

La prima căsătorie nu a făcut acel an sabatic și a greșit foarte mult”, a declarat Rona Hartner pentru .

Rona Hartner și Herve, nefericiți din cauza defectelor similare

Cunoscuta cântăreață susține că acesta nu este singurul motiv pentru care a luat . Vedeta spune că au fost și alte lucruri care au stat în calea fericirii lor.

Faptul că se asemănau foarte mult și aveau aceleași defecte nu i-a ajutat deloc pe cei doi soți, care ajungeau mereu să se certe din diferite motive, chiar și când era de aceeași părere.

„Nu mi-a plăcut la el faptul că avea aceleași defecte ca și mine. Parcă era oglinda mea! Tot ce îi reproșez lui îmi reproșez eu mie de multe ori. De exemplu, nu îmi plăcea că uneori nu avea credință.

Și mie mi se mai întâmplă acest lucru și mă supăr pe mine. După separare am primit niște semne de la Dumnezeu că trebuie să am mai multă grijă de mine de acum înainte”, a mai spus Rona Hartner.