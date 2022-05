Rona Hartner și viața după Herve: „Abia de 10 zile sunt divorțată”

Rona Hartner a povestit cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Herve, omul alături de care se visa toată viața. Cântăreața a făcut dezvăluiri în premieră despre situația ei sentimentală actuală: are pe cineva? Își dorește să-și refacă viața? Mai speră la o împăcare cu francezul?

Rona Hartner se simte divorțată abia de 10 zile

Rona Hartner a luat prin suprindere pe toată lumea în anul 2021 când a anunțat că relația cu soțul ei, Herve, s-a terminat. Pandemia și-a spus cuvântul în cazul lor, căci de când au început să petreacă mai mult timp împreună, în carantină, au realizat că nu se potrivesc așa cum credeau.

ADVERTISEMENT

Rona a suferit destul de mult din cauza acestei relații, dar a reușit să treacă peste. S-a agățat în primul rând de credința în Dumnezeu, cel mai de preț lucru din viața ei, dar și de fiica ei, care îi oferă cele mai frumoase momente.

Rona a mărturisit că deș anul trecut, se simte separată cu adevărat doar de la 1 Mai încoace. Până la începutul acestei luni, artista s-a tot gândit că poate, într-un viitor apropiat, s-ar putea împăca cu Herve.

ADVERTISEMENT

„În mintea mea încă nu mă separasem de el”

Primăvara aceasta i-a priit astfel încât vedeta a ajuns la concluzia că nu mai există loc de împăcare cu fostul soț nici peste 5 ani!

„Una e să divorțezi pe hârtie, alta e să divorțezi real. Abia de 10 zile sunt divorțată. Acum 10 zile am simțit eu că am divorțat. Actele le-am semnat în iunie sau octombrie, nu mai știu, dar de divorțat am simțit abia acum că am divorțat.

ADVERTISEMENT

În mintea mea încă nu mă separasem de el. Mă gândeam că punem lucrurile în regulă și poate peste 5, 6 ani ne revedem.

Nici peste 6 ani nu mă voi revedea cu el. Mi-am dat seama că sunt fericită acum după Paște”, a spus Rona Hartner

ADVERTISEMENT

Cântăreața a zis că nu spune nu unei noi șanse în dragoste, deci este dispusă să își refacă viața din acest punct de vedere.