Ronald Gavril, mesaj special pentru Anamaria Prodan. Cum îi spune după 2 ani de relație 

Sunt împreună de aproximativ 2 ani, dar încă nu au planuri să ajungă la altar. Descoperă ce mesaj special i-a lăsat Ronald Gavril partenerei sale de viață, afacerista și impresara Anamaria Prodan (53 de ani).

Cum o alintă Ronald Gavril pe Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este o figură emblematică în sportul românesc. Provine dintr-o familie de renume și este o impresară de temut, cu toate că locuiește în afara granițelor. Are proprietăți atât în Dubai, cât și în Statele Unite ale Americii.

În podcasturile în care este invitată este extrem de deschisă cu viața sa. A fost în prim-plan recent după ce antrenorul cu care a avut o dispută în vara lui 2019. Vedeta păstrează legătura cu fostul fotbalist.

Acest aspect nu are niciun efect negativ asupra relației amoroase cu un sportiv stabilit la Las Vegas încă din 2012. Renumitul pugilist profesionist Ronald Gavril are numai cuvinte de laudă pentru fosta moderatoare de la Antena 1.

O apreciază pe blondina care . Mai mult decât atât, sportivul o numește într-un fel aparte, chiar în văzul tuturor.

„Un 8 martie fericit, iubirea mea! Cuvintele nu pot exprima cât de mult însemni pentru mine”, a notat Ronald Gavril, pe pagina personală de Facebook. Mesajul a fost însoțit de o imagine sugestivă cu Anamaria Prodan.

De ce nu se căsătoresc Anamaria Prodan și Ronald Gavril

Agentul FIFA a învățat să trăiască fiecare clipă la intensitate maximă. Vedeta e focusată doar pe prezent, motiv pentru care a renunțat la planurile pe care le avea. Anamaria Prodan a dezvăluit că nu mai face nuntă cu pugilistul cu care se iubește de 2 ani.

În momentul de față, susține că duce o existență frumoasă, fără nicio frică. Impresara e demnă și mai ales, înconjurată de dragoste și de respect din partea lui Ronald Gavril. Cei doi formează un cuplu extrem de reușit.

„Nu ne gândim la viitor, noi trăim în prezent. Nici în trecut, nici în viitor. Ne bucurăm de fiecare secundă din viața noastră, ne rugăm la Dumnezeu să ne dea sănătate, liniște, prosperitate și multă fericire.

Avem grijă de copii, îi îndrumăm către viață cum știm mai bine. Am alături de mine un campion mondial, un bărbat cum puțini se mai nasc, un partener de drum minunat, un bărbat pe care mă bazez oricând, un om minunat.

Nu facem nuntă acum. Cât despre planuri… Am făcut în viața mea zeci de mii de planuri. S-a ales praful de ele (n.r. râde). Dumnezeu a zâmbit probabil și mi-a arătat că el este totul meu și el are grijă de mine” a spus Anamaria Prodan, pentru .