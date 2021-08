Ronald Koeman a găsit soluția pentru înlocuirea lui Messi. Cine va fi noul star al Barcelonei

Barcelona încă se resimte după pierderea lui Lionel Messi, iar clubul blaugrana speră ca șocul la echipă să fie cât mai repede atenuat.

Antrenorul catalanilor a desemnat un nou purtător și a desemnat după plecarea argentinianului.

Ronald Koeman improvizează după plecarea lui Lionel Messi de la Barcelona

Antrenorul olandez al Barcelonei va trebui să se descurce cu ce are, însă ar putea depăși cu brio pierderea lui Lionel Messi. Koeman îl are din nou la antrenamente pe puștiul-minune cu , Ansu Fati, care a revenit după o accidentare.

🤩 ¡ANSU FATI IS BACK! Así ha sido su primer día entrenando con el resto de sus compañeros. — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv)

Atacantul de doar 18 ani a fost operat pentru a patra oară doar jumătate de an în luna mai. Fati s-a accidentat pe 8 noiembrie 2020 și a fost indisponibil nu mai puțin de 305 zile, ratând 45 de meciuri.

Speranțele staff-ului tehnic și ale suporterilor se leagă de tânărul jucător care a reușit , după ce a reușit cinci goluri și patru assist-uri în doar zece partide.

Veste excelentă pentru Barcelona: Ansu Fati a revenit la antrenamente

Barcelona a anunțat că Ansu Fati a revenit în sfârșit la antrenamentele echipei , iar fanii catalanilor au fost extaziați de anunț: „Bine ai revenit, crack!”.

Jucătorul este evaluat de transfermarkt la 60 de milioane de euro, iar la doar 18 ani a jucat pentru Barca în 43 de meciuri, reușind 13 goluri și cinci pase decisive.

Ansu Fati are deja patru meciuri la naționala Spaniei, la care a debutat cu gol în 2020, iar fotbalistul este deja în atenție .

Ronald Koeman a anunțat când ar putea reveni pe teren Ansu Fati

Ronald Koeman a fost extrem de încântat că îl va avea din nou la antrenamente pe Ansu Fati, însă e conștient că jucătorul mai are nevoie de timp pentru a reveni la forma bună de dinainte de accidentare: „Fati a făcut paşi în recuperarea sa, dar poate peste două sau trei săptămâni va fi alături de grup. Ar putea juca, după pauza internaţională”.

Antrenorul catalanilor extrem de încântat că poate lucra cu Ansu Fati și a dezvăluit care sunt principalele sale calități: „Îmi place să lucrez cu el, este un jucător de echipă, ajută mereu fără minge, este mereu fericit, oferă încurajări”.

Spaniolul de origine africană mai are contract cu Barcelona încă un an de zile, iar clubul are opțiunea să extindă înțelegerea cu încă doi ani.