Ronald Koeman, criticat dur de presa din Olanda înaintea meciului din optimi cu România: “Și despre gafele din ultimul meci?”

EURO a ajuns la finalul fazei grupelor, unde s-au jucat deja peste jumătate din meciurile de la turneul final. Echipa națională a Olandei nu a impresionat, terminând grupa pe locul trei, astfel că .

Koeman, ținta presei olandeze

Presa batavă a criticat dur lipsa explicațiilor din partea selecționerului Ronald Koeman privind meciul cu Austria. Olandezii au pierdut cu austriecii, scor 3-2, astfel că au terminat grupa pe locul trei.

”Având în vedere că, a doua zi (n.r. după eșecul cu Austria), se punea accentul pe meciul din 16-imile de finală cu România, nu a trebuit să răspundă pentru gafa din ultimul meci din grupă”, au scris cei de la .

Mulți fani olandezi consideră că Ronald Koeman nu este cea mai potrivită alegere pentru acest turneu final. Comentariile de pe rețelele de socializare îi cer demisia tehnicianului, care nu se află la prima aventura pe banca Olandei.

Ronald Koeman a discutat scurt despre înfrângere

Ronald Koeman a fost destul de evaziv la conferința de presă de după . Tehnicianul a spus că au fost multe greșeli, dar nu a explicat de ce s-a greșit astfel.

“Pot enumera destul de multe greșeli. Am început foarte prost. Nu ne-am apărat bine. Nu am fost agresivi, a fost o lipsă de presiune și am pierdut și mingea, mai ales la start, așa că a fost foarte rău.

Jucătorii au alergat mult, dar nu pe poziții, așa că a fost îngrozitor, foarte rău. Noi nu am controlat meciul (n.r. cu Austria). Meciul cu Franța a fost rezonabil ca echipă, dar astăzi a fost îngrozitor.

Nu este o întrebare care ar trebui abordată acum pentru că nu-mi place să vorbesc despre acest gen de întrebări: ce se întâmplă dacă. Dacă se va întâmpla, voi încerca să am un răspuns. Sunt responsabil pentru acest meci.

Suntem încă în etapa următoare și trebuie să joace mult mai bine cu această echipă. Dacă eșuăm, poți să-mi pui din nou această întrebare”, a spus Ronald Koeman, chiar după înfrângerea cu Austria, la conferința de presă.