Ronald Koeman, cu picioarele pe pământ după România – Olanda 0-3: „Nu vă grăbiți să comparați cu campania din 1988”

Ronald Koeman a rămas cu picioarele pe pământ după . Selecționerul batavilor i-a temperat pe cei care o văd pe selecționata „Țării Lalelelor” drept viitoarea campioană europeană.

Ce a spus Ronald Koeman după România – Olanda 0-3: „Dacă scădem vreun pic nu vom ajunge în finală”

După victoria cu România si datorită culoarului pe care îl are, Olanda este văzută drept una dintre principalele favorite la finala Euro 2024. Ronald Koeman nu se grăbește și i-a temperat pe cei care consideră că actuala generație a batavilor seamănă cu generația din 1988, când „Țara Lalelelor” a cucerit singurul trofeu major.

„În prima repriză le-am creat probleme foarte mari pe partea stangă a apărării lor. Am avut o posesie bună, am avut o mulțime de ocazie, a funcționat totul! Îmi e greu să explic de ce nu jucăm așa mereu, de ce în alte meciuri nu am dominat la fel.

Nu vă grăbiți să comparați cu campania din 1988! Fotbalul e altfel azi, e foarte fizic, trebuie sa fii extrem de rapid ca să te descurci. Ați văzut ca au avut probleme mari Anglia, Portugalia. Trebuie să continuăm cu cât mai multe ocazii posibile, așa cum am putut cu România.

Dacă păstram nivelul din meciul cu România putem fi în finala. Dacă scădem vreun pic nu vom ajunge acolo! Sa joci ofensiv e cel mai greu lucru din fotbal, iar noi exact asta ne propunem să facem”, a declarat Ronal Koeman, la conferința de presă de la finalul meciului.

Până acum, naționala Olandei are două victorii (2-1 cu Polonia, 3-0 cu România), o înfrângere (2-3 cu Austria) și un egal (0-0 cu Franța) la Euro 2024. A făcut parte din Grupa D, acolo unde a terminat pe locul 3, după Austria și Franța.

Pe lângă titlul cucerit la Campionatul European din 1988, cu Ronald Koeman pe teren, naționala de fotbal a Olandei mai are un loc 3, obținut în 1976, și trei prezențe în semifinale, la Euro 1992, Euro 2000 și Euro 2004.

Premoniția care o dă ca sigura pe Olanda drept finalista Euro 2024

Începând cu Euro 2004, dacă un arbitru era desemnat să conducă finala competiției, naționala țării sale ajungea în finala turneului imediat următor!

La Euro 2020, finala dintre Anglia și Italia a fost arbitrată de olandezul Bjorn Kuipers. Până acolo mai trebuie să treacă de sfertul cu Austria sau Turcia și de semifinala cu Elveția sau Anglia.

9.00 este cota MAXBET pentru pronosticul „Olanda câștigă Euro 2024”