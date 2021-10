Ronald Koeman, demis de la Barcelona! Anunț oficial la miezul nopții: “Își ia la revedere joi!”

Ronald Koeman a fost demis la miezul nopții de Barcelona. Eșecul împotriva celor de la Rayo Vallecano i-a fost fatal antrenorului din Țările de Jos. Radamel Falcao a marcat unicul gol al meciului.

Ronald Koeman, demis de la Barcelona! Catalanii, pe locul nouă în La Liga

Barcelona are doar 15 puncte din cele 10 meciuri disputate în La Liga și până acum au pierdut două dintre primele trei meciuri din UEFA Champions League.

Catalanii ocupă locul nouă în Primera Division, ce-i drept, la doar șase puncte de liderul Sevilla, după înfrângerea suferită împotriva celor de la Rayo Vallecano, în meciul disputat miercuri.

FC Barcelona, comunicat sec: “Își va lua rămas bun joi de la echipă”

FC Barcelona a anunțat despărțirea la miezul nopții printr-un comunicat sec, în care se anunță faptul că Ronald Koeman este eliberat din funcție și că își va lua la revedere de la jucători în cursul zilei de joi:

“Barcelona l-a eliberat pe Ronald Koeman de atribuțiile sale de antrenor al primei echipe. Președintele clubului, Joan Laporta, l-a informat despre decizie după înfrângerea cu Rayo Vallecano.

Ronald Koeman își va lua rămas bun joi de la echipă la Ciutat Esportiva. FC Barcelona dorește să-i mulțumească pentru serviciile oferite Clubului și îi urează toate cele bune în cariera sa profesională”, este comunicatul emis de Barca.

Sergi Barjuan, antrenor interimar la catalani

Barcelona a suferit a treia înfrângere în ultimele patru meciuri disputate. În weekend, catalanii au pierdut cu 1-2 în fața rivalilor de la Real Madrid, în “El Clasico”.

După demiterea lui Ronald Koeman de la Barcelona, antrenorul interimar va fi fostul jucător al catalanilor, Sergi Barjuan.

Juan Laporta l-a reconfirmat pe Koeman: “A decis să vină într-un moment foarte dificil”

Decizia de a-l da afară pe Ronald Koeman vine la 20 de zile după ce președintele clubului, în funcție pe antrenorul din Țările de Jos:

“Decizia este că Ronald Koeman va continua. Toţi suntem abătuţi atunci când lucrurile nu ne ies aşa cum ne-am dori. Aşa se întâmplă şi cu el.

După ce am stat de vorbă cu persoane în care am încredere, am ajuns la concluzia că trebuie să procedez la fel cum am făcut-o cu Rijkaard. Este un mit al acestui club şi a decis să vină într-un moment foarte dificil.

L-am întrebat dacă are încredere în lot. ‘Clar. Am nevoie să recuperez jucătorii accidentaţi’, mi-a spus. Vrea să demonstreze că această echipă este competitivă”, a spus Laporta, în urmă cu 3 săptămâni.