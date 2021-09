Ronald Koeman, descumpănit după un nou pas greșit în la Liga. Pleacă de la Barcelona?!

Deși părea ocazia ideală să îndulcească amarul cu o victorie la scor, Barcelona , scor 0-0, la Cadiz și Ronald Koeman are din ce în ce mai multe motive să-și simtă postul amenințat.

Imediat după meci, acesta s-a arătat dezamăgit de ocaziile ratate și a lăsat de înțeles că este dispus să discute cu președintele Juan Laporta termenii unei posibile despărțiri. Rămâne de văzut, însă, cine ar putea prelua banca tehnică a echipei, în condițiile în care Erik ten Hag – propus chiar de Pep Guardiola – și-a exprimat intenția fermă de a duce mai departe munca începută la Ajax, iar .

După 5 etape scurse din actuala stagiune, catalanii au doar 9 puncte, ocupă un neverosimil loc 7 și traversează una dintre cele mai dificile perioade din îndelungata sa istorie. Doar Rijkaard „reușea”, în 2008, să înregistreze cifre mai slabe decât actualul tehnician, așa că șansele să asistăm cât de curând la o schimbare din acest punct de vedere sporesc considerabil.

Ronald Koeman și-a găsit cu greu cuvintele după remiza cu Cadiz. Ce a spus despre plecarea de la Barcelona

„Nu pot să mă plâng de atitudinea jucătorilor, am stat sus până în ultimul moment. Am avut posesia, dar am reușit cu greu să avem și ocazii.

A fost un meci greu, genul de meci în care trebuie să fii creativ. Ne-a lipsit ultima pasă. Avem nevoie de un succes pentru a redresa lucrurile, sper să se întâmple în runda următoare.

Sunt supărat că nu am marcat, dar nu pot să mă plâng de atitudinea jucătorilor. Cu toții ne dorim să câștigăm trofee, dar trebuie să fim realiști și să ne uităm la lotul pe care îl avem acum.

Ne lipsesc 7 jucători. Președintele a fost la hotel înaintea meciului, ne-am încurajat reciproc. Avem destul timp să stăm la discuții, dacă clubul își dorește acest lucru(n.r. să schimbe antrenorul)”, a declarat Ronald Koeman.

Laporta a tras semnalul de alarmă: „Răbdarea mea are o limită”

Întrebat despre posibila schimbare a antrenorului, Juan Laporta l-a avertizat pe olandez, chiar înaintea meciului de la Cadiz, că șederea sa poate fi prelungită doar de rezultate. Un capitol la care , mai ales în debutul acestei stagiuni.

„Antrenorul depinde întotdeauna de rezultate și de felul în care joacă echipa. Ronald știe acest lucru și are o atitudine de profesionist. Caută orice manieră în care putem câștiga partida care este foarte dificilă.

Va fi o Barcelona foarte motivată. Jucătorii sunt conștienți că va fi un sezon foarte competitiv, mai ales după ce am văzut până acum. Nu este nicio echipă despre care putem spune că va câștiga cu siguranță.

Koeman continuă pentru că este antrenorul Barcelonei și are un contract. Orice decizie vom lua va fi pentru binele Barcelonei. Deocamdată, Koeman va continua să antreneze Barcelona și suntem alături de el. Bineînțeles, răbdarea mea are o limită”, a spus președintele catalanilor.