Ronald Koeman, noul antrenor al Barcelonei! Anunţul făcut de preşedintele catalanilor. Ce se întâmplă cu Messi

Josep Maria Bartomeu, preşedintele Barcelonei, a oferit un amplu interviu pentru Barca TV în care a comentat situaţia dificilă prin care trece clubul catalan.

Oficialul nu a evitat niciuna dintre problemele spinoase din club, de la noul antrenor la zvonurile privind plecarea lui Messi, de la alegerile anticipate în conducere pâna la demisia lui Eric Abidal.

Bartomeu a afirmat că Ronald Koeman va fi noul antrenor blaugrana, dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, dar şi că există posibilitatea ca stadionul să fie modernizat începând cu vara anului viitor.

Josep Maria Bartomeu: „Koeman va fi noul antrenor“

„Am făcut de toate în aceste ultime zile. Ne-am preocupat, ne-am ocupat şi ne-am gândit la ce trebuie să facem pentru a redresa situaţia în care ne aflăm“, şi-a început Bartomeu discursul.

„Eric Abidal ne-a înştiinţat că vrea să demisioneze. Este o decizie personală. Îi mulţumim pentru toţi anii în care a fost alături de noi şi pentru munca depusă. A fost un bun colaborator, este decizia lui să ne părăsească şi trebuie să i-o acceptăm. Ramon Planes va prelua atribuţiile lui Abidal“.

„Am luat decizia de a organiza alegeri în martie din responsabilitate. Nu am demisionat pentru că în cinci săptămâni reîncepe campionatul şi trebuie să ne pregătim. Pandemia ne-a afectat şi trebuie să stabilim bugetul în Adunare Generală. Ar fi fost iresponsabil să plecăm acum. Făcând acest pas pe 15 martie, putem asigura o tranziţie uşoară, iar după acea dată noua conducere poate face planuri pentru sezonul viitor. Ar fi fost mai uşor să demisionăm, dar ar fi fost un act de iresponsabilitate“.

„Avem o criză sportivă, nu una instituţională sau la nivel de club. Este nevoie de o schimbare. Avem jucători blazaţi care trebuie să plece şi fotbalişti care vor veni. Situaţia instituţională şi economică este bună. Suntem într-o perioadă ieşită din comun. Pandemia ne-a afectat pe toţi, dar şi clubul. Trebuie să fim responsabili şi să plănuim totul corect“.

„Cu toţi suntem de vină pentru dezastrul de la Lisabona. După meciul de la Liverpool, am luat o decizie importantă să mergem pe mâna jucătorilor şi a antrenorilor. Nu am făcut schimbări majore atunci, dar acum este cazul. Ne-am consultat cu toată lumea şi părerea este unanimă“.

„În aceste zile, toată presa scrie despre Koeman. Dacă totul decurge normal, Ronald Koeman va fi noul antrenor, care va duce acest club şi aceşti jucători mai departe, cu un proiect nou, un antrenor pe care suporterii îl cunosc bine. Nu doar ca jucător, ci şi ca antrenor. Este pariul nostru pentru că îl cunoaştem foarte bine, cum este, cum gândeşte şi cum joacă echipele lui. Dar şi pentru experienţa lui şi pentru că a fost în Dream Team-ul lui Johan Cruyff. Cunoaşte Barcelona şi filosofia clubului. În decembrie, am discutat cu mai mulţă tehnicieni pentru a vedea cine poate veni. Koeman a fost primul contactat. La momentul respectiv, ne-a spus că are o responsabilitate faţă de Olanda şi nu poate pleca. Acum, a spus că Euro este departe şi că, din cauza pandemiei, nu se ştie ce se poate întâmpla. Acum a acceptat să vină. Era visul lui să antreneze Barcelona“.

Josep Maria Bartomeu: „Messi e numărul 1 şi e al nostru“

„Vom face toate schimbările de care este nevoie la nivelul staff-ului. Vream să câştigăm totul. După episodul de pe Anfield ar fi trebuit să facem asta, dar am preferat să dăm încredere lotului şi antrenorilor. Totuşi, în sezonul trecut, am câştigat campionatul, am jucat finala Cupei şi semifinale de Liga Campionilor. Nu am câştigat Champions League, dar am fost aproape“

„Toţi avem responsabilităţi, dar cea mai mare este la mine. Există o legendă că jucătorii dictează ce se întâmplă. Ei sunt consultaţi, ca mulţi alţii, dar cel care ia decizii sunt eu. Orice vestiar are putere. Vestiarul este cel mai important loc, locul unde se construiesc succesele. Vorbim despre o generaţie care a câştigat tot ce se putea câştiga. Cele mai multe trofee din istorie. O generaţie enormă care ne-a bucurat. Când se ia o decizie credem că este cea mai bună variantă pentru club. După un timp e uşor să spunem unde s-a greşit. Nu vreau să vorbesc rău de nimeni. Vreau să-i laud pe fotbaliştii care ne-au făcut cel mai mare club din lume. Îi felicit, dar a venit momentul să ne despărţim, cu respectul cuvenit, de unii dintre ei“.

„Nu regret despărţirea de Valverde. A făcut o treabă excelentă, dar era nevoie de o schimbare“

„Messi vrea să-şi încheie cariera la Barcelona! A spus-o de multe ori. Am discutat cu Ronald Koeman şi mi-a spus că Messi este pilonul central al proiectului lui. Messi are contract până în 2021, o ştie şi el, o ştim cu toţii. Vorbesc des cu el, cu tatăl lui, şi amândoi ştiu că va veni un nou antrenor care se bazează pe el. Messi este în continuare cel mai bun din lume. Este numărul 1 şi este al nostru. Şi orice proiect pleacă de la gândul că avem cel mai bun fotbalist“, a spus preşedintele catalan.

Neymar nu vine! Lautaro depinde de planurile lui Koeman

„E imposibil să cumperi un jucător, dacă echipa lui nu vrea să îl vândă. Am încercat şi vara trecută să îl aducem pe Neymar. PSG nu vrea să-l vândă. Cluburile mari vor jucători mari. Despre Lauturo Martinez am vorbit cu Inter înainte să reînceapă Liga Campionilor. Acum ei au Europa League. Vom aştepta noul antrenor şi conducere tehnică să vedem ce planuri au. Avem bani de transferuri, dar trebuie să reducem fondul de salarii. Coutinho poate rămâne la Barcelona. Koeman va decide. Messi este netransferabil, dar mai sunt şi alţii: Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Dembele, Griezmann. Nu ştiu dacă vor mai fi transferuri de 100 de milioane de euro. Nimeni nu ştie ce se va întâmpla“.

„Stadionul Camp Nou trebuie modernizat. Nu este un proiect al acestei conduceri, este un proiect al clubului. Avem o finanţare de 800 de milioane de euro şi programarea alegerilor în martie ne va permite să analizăm situaţia cu viitoarea conducere. Dacă vom cădea de acord, vor fi macarale la stadion în vara viitoare. Suntem singurul club mare care nu are stadion modern“.