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Momente grele pentru Ronald Koeman, după ce soția sa a fost răspusă de cancer, la 65 de ani. Familia cunoscutului olandez, care este liber de contract din vara lui 2026, și-a dezvăluit suferința printr-o postare de pe social media.

Partenera lui Ronald Koeman a decedat, la 65 de ani

În urmă cu aproximativ două luni Ronald Koeman (63 de ani) și a renunțat definitiv la postul de selecționer. Decizia a fost anunțată după ce echipa națională de fotbal a Olandei a fost eliminată din Campionatul Mondial. Celebrul antrenor a făcut acest pas pentru a fi mai aproape de soția sa, diagnosticată cu cancer mamar.

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A explicat că femeia mergea la tratament în fiecare miercuri, iar efectele secundare o făceau să se simtă rău 1-2 zile la rând. Acesta a fost motivul principal pentru care i-a fost dificil să-l însoțească la turneu. Toți sperau ca leacul pe care-l urma să dea rezultate. Într-o declarație din iunie 2026 cunoscutul antrenor a descris-o pe soția sa drept o femeie „incredibil de puternică”.

Bartina a dus o luptă grea cu boala de care a suferit o perioadă bună. Din păcate, afecțiunea i-a adus sfârșitul la vârsta de 65 de ani. Femeia a încetat din viață în cursul zilei de marți, 15 septembrie. Anunțul a fost făcut o zi mai târziu. În urmă cu mai bine de un deceniu învinsese boala. Afecțiunea a revenit în urmă cu 2 ani și s-a dovedit mai agresivă.

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Fostul selecționer al Olandei și regretata parteneră de viață au împreună trei copii. E vorba de doi băieți, Tim și Ronald Jr., și o fată care poartă numele Debbie. Aceștia se află într-un impas dificil în momentul de față, fiind nevoiți să-și ia rămas bun de la mama lor. În prezent, nu se știe când va avea loc slujba de înmormântare.

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Vestea făcută publică pe Instagram

Vestea că a trecut la cele veșnice a fost făcută publică pe social media. Familia tehnicianului a fost cea care a transmis un mesaj emoționant după decesul femeii, pe pagina oficială de Instagram a antrenorului. Postarea sa a fost însoțită de o imagine alb-negru în care apare olandezul împreună cu femeia care i-a fost alături ani la rând.

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„Cu adâncă tristețe, dar și cu multă mândrie și iubire, ne luăm rămas-bun de la frumoasa mea soție, draga noastră mamă și bunică. Bartina Koeman – Boddeveld 30 ianuarie 1961 – 15 septembrie 2026. Familia Koeman”, a fost mesajul transmis de familia fostului , Ronald Koeman.

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Mesajul primit de Ronald Koeman de la FC Barcelona

FC Barcelona, formație pe care Ronald Koemna a antrenat-o în perioada august 2020 și 27 octombrie 2021, nu a trecut cu vederea anunțul nefericit. Clubul spaniol a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care și-a exprimat susținerea pentru celebrul tehnician olandez. Cuvintele au avut rolul de a aduce alinare.

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„FC Barcelona și suporterii săi transmit cele mai sincere condoleanțe și afecțiune lui Ronald Koeman și familiei sale pentru trecerea în neființă a soției sale, Bartina Koeman. Odihnească-se în pace”, au notat reprezentanții echipei, relatează tabloidul britanic .

Și echipa națională de fotbal a Olandei a scris câteva cuvinte: „Cu tristețe, am aflat de trecerea în neființă a Bartinei Koeman, soția fostului nostru antrenor al echipei naționale, Ronald Koeman. Le urăm lui Ronald, nepoților lor, familiei și celorlalți dragi multă putere și sprijin în fața acestei mari pierderi”.