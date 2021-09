Ronald Koeman, realist după umilința cu Benfica: „Nu putem compara Barcelona cu echipa de acum câțiva ani”

Champions League în care Barcelona a trăit una dintre cele mai mari umilințe cu Benfica și , Mircea Lucescu a fost , în timp ce Cristiano Ronaldo a salvat-o pe United.

Antrenorul olandez al catalanilor și fosta mare glorie a clubului a fost fost extrem de afectat la finalul partidei pierdute cu 3-0 în fața campioanei Portugaliei.

Ronald Koeman trage concluziile după umilința cu Benfica: „La final, vinovat este antrenorul”

Antrenorul Barcelonei și-a găsit cu greu cuvintele la conferința de presă de la finalul partidei și crede că Barcelona a făcut un meci bun până la scorul de 2-0.

„Rezultatul e greu de acceptat, dar nu reflectă ce a fost în teren. Cred că echipa a jucat bine până la 0-2. Diferența a fost că ei au marcat, iar noi nu am reușit asta.

Am avut patru ocazii clare de a marca, iar asta schimbă soarta unui meci. Mă simt susținut de jucători, de atitudinea lor. De cei din club? Nu știu. Nu putem compara Barcelona cu echipa de acum câțiva ani. Pentru mine este limpede”.

Ronald Koeman își asumă responsabilitatea pentru acest eșec: „La final, vinovat este antrenorul”

Ronald Koeman e de părere că scorul putea fi mai mare dacă Pique ar fi fost eliminat și a oferit lămuriri și în privința deciziilor sale cu privire la schimbări.

„Am avut noroc că Pique nu a primit al doilea cartonaș galben. L-am schimbat pentru că Frenkie de Jong are un control mai bun al mingii față de Gerard.

La final, vinovat este antrenorul. În multe momente, am avut o abordare bună, am fost superiori, dar de la 0-2 am avut probleme. Am fost inferiori doar la capitolul eficiență”, a spus Ronald Koeman, citat de .

Dacă Koeman nu e sigur că mai are susținerea conducerii clubului, , îi cer demisia de onoare: „Cel mai bine ar fi să plece”.

Barcelona, cel mai slab început de sezon din istorie în Liga Campionilor

FANATIK a analizat fiecare sezon al Barcelonei, însă în niciodată catalanii . Barcelona pierdut primele două meciuri și are un golaveraj îngrozitor: 0-6.

Catalanii au mai pierdut doar de două ori în istorie două meciuri la rând în grupele Champions League, o dată tot cu un antrenor olandez pe bancă, Louis van Gaal.