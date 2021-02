Ronald Koeman, ultimele detalii despre rămânerea lui Leo Messi la Barcelona: ”Nu sunt încrezător”

Antrenorul echipei FC Barcelona, Ronald Koeman, s-a arătat pesimist în ceea ce privește rămânerea lui Leo Messi pe Camp Nou și din sezonul viitor, dar în același timp nu și-l închipuie în tricoul altei formații.

În vara anului trecut, starul argentinian a vrut să plece gratis de la Barca, dar în cele din urmă a rămas pentru a-și duce la final contractul care se încheie la finalul acestui sezon.

După ce inițial s-a vorbit despre faptul că el va ajunge lângă Pep Guardiola la Manchester City, în ultima perioadă s-au intensificat zvonurile care îl dau la PSG.

Ronald Koeman nu crede că Barcelona îl va convinge pe Leo Messi

Tehnicianul Barcelonei Ronald Koeman a abordat subiectul posibilei plecări a lui Leo Messi la vară și a dezvăluit că nu crede că acesta va mai continua la gruparea catalană în ciuda faptului că toată cariera sa este legată de clubul blaugrana.

”Nu sunt deloc încrezător în șansele ca el să rămână alături de noi, deși încă nu îl văd pe Leo Messi în niciu alt tricoul decât cel al Barcelonei”, a declarat olandezul într-un interviu pentru The Athletic, citat de beinsports.com.

”Este încă un jucător excelent și continuă să câștige meciuri pentru noi, pentru echipă. Îmi place să fiu antrenorul lui, să îi vezi calitățile sale în fiecare zi în sesiunile de antrenament este uimitor. El a venit de tânăr la Barcelona”, a continuat Koeman.

Messi, venituri colosale la Barcelona

”Nu am nicio problemă cu Leo. El este căpitanul echipei, vorbesc cu Leo despre lucruri tactice și avem o relație profesională foarte bună pe care o am cu toți jucătorii. Dar el este… OK, el este căpitan, așa că întotdeauna există mai multă comunicare cu el”, a mai spus tehnicianul Barcelonei.

Jurnaliștii spanioli au obținut o copie a contractului lui Lionel Messi cu Barcelona și au făcut calculele. Suma încasată de starul argentinian din 2017, ultima dată câmd și-a prelungit înțelegerea, depășește o jumătate de miliard de euro.

FC Barcelona se află într-o situație economică disperată. Pe lângă toate problemele pe care deja le are, clubul catalan a adunat și o datorie imensă față de Lionel Messi, în valoare de 63,5 milioane de euro. Suma uriașă trebuie achitată către argentinian deoarece anul trecut, aceștia nu i-au virat decât 8,5 milioane de euro din cele 72 de milioane pe care se obligaseră contractual să i le plătească.

