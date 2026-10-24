Ronaldinho l-a anunțat pe Mandorlini când va debuta la echipa antrenată de fostul tehnician de la CFR Cluj

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La mai bine de un deceniu după ce s-a retras din activitate, Ronaldinho se pregătește să revină pe teren, într-un meci oficial, din divizia a treia italiană. Fotbalistul de 46 de ani a semnat cu Ravenna, unde antrenor este Andrea Mandorlini.

Ronaldinho va debuta la Ravenna pe 15 noiembrie

dar nu a evoluat pentru echipa din Serie C. Ieri, clubul Ravenna a anunțat că Ronaldinho — care a jucat ultima oară la nivel profesionist în 2015 pentru Fluminense — își va face debutul în derby-ul împotriva echipei Forli, pe 15 noiembrie.

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„Este un eveniment care va atrage privirile întregii lumi către Stadio Bruno Benelli. Întreaga lume a fotbalului a considerat că este prea frumos ca să fie adevărat, însă acum putem confirma oficial o revenire grandioasă: revenirea magiei, a zâmbetului și a unui talent care a captivat generații întregi de fani, indiferent de echipa pe care o susțin sau de preferințele fotbalistice”, a anunțat clubul Ravenna într-un comunicat.

Aducerea brazilianului, nebunia patronului italian

Clubul Ravenna este condus de Ignazio Cipriani, proprietarul lanțului de restaurante Cipriani, care a declarat că visul său este ca brazilianul să înscrie ultimul gol al carierei sale pentru această echipă.

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Ronaldinho a fost prezentat fanilor în cadrul unei ceremonii fastuoase organizate pe plajă în luna august, cu puțin timp înainte de începerea sezonului.„De la anunțul făcut la Miami… până la primirea călduroasă din partea fanilor de pe plaja din Marina di Ravenna, așteptările au crescut, alimentate de un amestec de entuziasm, curiozitate și neîncredere”, a mai comunicat Ravenna.

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Fotbalistul a mai jucat în Italia, la Milan (2008-2011)

după ce a evoluat pentru AC Milan, între 2008 și 2011. El a jucat, de asemenea, pentru Paris Saint-Germain și Barcelona, într-o carieră strălucitoare și încărcată de trofee, care a inclus câștigarea Cupei Mondiale cu Brazilia în 2002 și Balonul de Aur în 2005. Fotbalistul s-a format la Gremio Porto Alegre și, în Brazilia, a mai jucat la Flamengo, Atletico Mineiro și Fluminense. În 2014, el a îmbrăcat, pentru o scurtă perioadă, tricoul mexicanilor de la Queretaro.

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„Există fotbaliști care sunt amintiți pentru ceea ce au câștigat, iar alții și pentru felul în care au făcut oamenii să se simtă. Ronaldinho face parte din acea categorie rară de campioni capabili să transforme fotbalul în bucurie pură – printr-o mișcare neașteptată, un moment de geniu creativ, un zâmbet care a unit atât stadioanele, cât și generațiile”, a punctat clubul italian în finalul anunțului oficial.

Ravenna ocupă locul al doilea în grupa sa din Serie C, care este împărțită din punct de vedere geografic în trei grupe. Echipa este condusă de Andrea Mandorlini, fostul antrenor de la CFR Cluj, care a preluat conducerea tehnică a formației din orașul său natal în februarie 2026 și a fost reconfirmat pe bancă pentru sezonul actual.