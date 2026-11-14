Ronaldinho revine într-un meci oficial la 46 de ani! Fostul antrenor din SuperLiga l-a anunțat titular

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Duminică, 15 noiembrie, de la ora 18:30, Ronaldinho (46 de ani) va reveni pe teren într-un meci oficial după o pauză de 11 ani. Fostul „decar” al naționalei Braziliei va evolua pentru Ravenna în derby-ul cu Forli din Serie C, iar acesta va lucra sub comanda lui Andrea Mandorlini (66 de ani), fostul antrenor de la CFR Cluj. Tehnicianul a anunțat că fostul Balon de Aur va evolua din primul minut.

Ronaldinho va juca într-un meci oficial la 46 de ani

Ronaldinho a anunțat în vară că va reveni pe teren în tricoul celor de la Ravenna, iar evenimentul așteptat de lumea fotbalului va avea loc pe 15 noiembrie, când echipa brazilianului va juca un derby în Serie C contra rivalei Forli. Fostul star al Barcelonei a sosit vineri în Italia, va efectua sâmbătă un prim antrenament alături de colegi, iar duminică va juca din nou într-un meci oficial după o pauză de peste 11 ani.

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„Aștept cu nerăbdare să am o zi minunată, să mă întâlnesc cu fanii și să fac parte din istoria extraordinară a Ravennei. În urmă cu mulți ani, când m-am retras din activitate, a fost pentru că nu mai aveam nicio motivație – câştigasem totul. Aceasta este, însă, o oportunitate cu totul diferită, care a apărut datorită prieteniei mele de lungă durată cu președintele Cipriani”, a declarat Ronaldinho pentru .

Andrea Mandorlini a anunțat că Ronaldinho va fi titular

Pe banca echipei Ravenna se află Andrea Mandorlini, tehnician care a avut trei mandate la . Experimentatul antrenor a dezvăluit la conferința de presă organizată vineri că va fi titular în atacul echipei pentru meciul cu Forli. „Va fi titular și vom evalua împreună câte minute poate juca. Este o mare bucurie să lucrez cu un jucător ca Ronaldinho.

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Va juca în linia de trei din față și vom încerca să ne adaptăm la poziția pe care o va alege. E clar că are vârsta pe care o are, dar nu s-a oprit niciodată și a jucat multe meciuri importante. Totuși, o partidă oficială este cu totul altceva. Nu-i voi oferi sfaturi, dar un jucător cu calitatea lui nu va avea nevoie de mult timp pentru a găsi soluțiile corecte din punct de vedere tehnic și tactic”, a spus Andrea Mandorlini, citat de .

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Ultima experiență a lui Ronaldinho ca fotbalist profesionist a fost la formația braziliană Fluminense, în 2015, când a evoluat în 9 partide, fără să marcheze vreun gol. Ultima sa reușită datează din 18 octombrie 2014, când puncta pentru Queretaro într-un duel din campionatul Mexicului contra celor de la Tijuana. În momentul în care și-a anunțat retragerea, brazilianul avea 266 de goluri pentru echipele de club și 33 la națională, așadar dacă va reuși să puncteze pentru Ravenna contra lui Forli, va atinge borna de 300 de reușite.