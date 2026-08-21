Sport

Ronaldinho se întoarce pe teren la 46 de ani și va fi antrenat de Andrea Mandorlini. Obiectivul clar pe care și l-a stabilit

Ronaldinho a aterizat la Ravenna și va fi prezentat oficial la echipa pe care o pregătește fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, Andrea Mandorlini. Brazilianul va evolua în Serie C.
Flaviu Popa
21.08.2026 | 09:12
Ronaldinho se intoarce pe teren la 46 de ani si va fi antrenat de Andrea Mandorlini Obiectivul clar pe care si la stabilit
ULTIMA ORĂ
Ronaldinho va fi prezentat la Ravenna, unde este și acționar. Va fi antrenat de Andrea Mandorlini
ADVERTISEMENT

În vârstă de 46 de ani, Ronaldinho a sosit în regiunea Romagna unde va fi prezentat oficial drept noul jucător al Ravennei. Ronaldinho va avea un dublu rol la Ravenna: cel de acționar jucător. Asta, pentru că vedeta din Brazilia a intrat la începutul verii în acționariatul echipei, după care a decis să redevină pe teren.

Ronaldinho a sosit la Ravenna și va fi prezentat oficial drept noul jucător sub comanda lui Andrea Mandorlini

Și-a stabilit și un obiectiv personal: să înscrie cel puțin un gol pentru Ravenna. Fostul star al Barcelonei și al Milanului a aterizat cu un avion privat pe aeroportul „Ridolfi” din Forli și s-a îndreptat spre sediul clubului fiind însoțit de o delegație a Ravennei.

ADVERTISEMENT

Aproximativ 30 de fani l-au așteptat pe Ronaldinho la aeroport, iar acesta le-a acordat autografe răbdător după care a acceptat să se pozeze cu oamenii, conform sportal.rs. Prezentarea lui Ronaldinho va fi făcută într-un loc atipic: pe plajă, chiar lângă digul sudic al portului din Ravenna.

Organizatorii așteaptă aproximativ 5.000 de fani la prezentarea oficială a lui Ronaldinho. Deși are 46 de ani, brazilianul și-a propus, ambițios, să înscrie un ultim gol oficial în tricoul Ravennei. Transferul lui Ronaldinho ca acționar și jucător la Ravenna a plasat acest club micuț din Serie C în centrul atenției, iar parte din istorie va face și Andrea Mandorlini, fostul antrenor al CFR Cluj.

ADVERTISEMENT
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp...
Digi24.ro
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea

„Mai mult decât un simplu simbol, Ronaldinho are un obiectiv clar: să marcheze ultimul său gol profesionist în tricoul Ravennei și, astfel, să adauge un capitol profund personal într-una dintre cele mai glorioase cariere din istorie. Sosirea sa transmite un mesaj clar – Ravenna construiește un proiect serios!”, au transmis cei de la Ravenna pe pagina oficială de Facebook.

ADVERTISEMENT
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am...
Digisport.ro
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”

Ronaldinho e fericit să revină ca jucător în fotbalul profesionist și și-a propus să înscrie un ultim gol oficial

„Ronaldinho revine după 15 ani în fotbalul italian. Starul brazilian, retras în ianuarie 2018, va semna un contract cu ambițioasa echipă Ravenna a lui Ignazio Cipriani. Această lovitură de imagine va fi anunțată oficial pe 23 iunie, la un eveniment grandios la Miami”, anunțat și Gazzetta dello Sport în urmă cu două luni.

ADVERTISEMENT

Mândru de alegerea făcută, Ronaldinho anunța că se bucură să poată să revină pe gazon la 46 de ani, pentru a scrie istorie la o vârstă „imposibilă” pentru fotbalul profesionist.

„Culori noi, același zâmbet. Abia aștept să dansez din nou cu mingea și să scriu astfel o nouă poveste alături de Ignazio și întreaga familie Cipriani. Fotbalul a fost mereu sursă de bucurie pentru mine și vreau să aduc același spirit la Ravenna”, a declarat Ronaldinho pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT
Program Premier League 2026-2027. Meciuri Anglia, etape și calendar oficial. Când se joacă...
Fanatik
Program Premier League 2026-2027. Meciuri Anglia, etape și calendar oficial. Când se joacă Manchester United – Liverpool și cine transmite la TV în România
Americanii sparg banca la US Open! Câți bani are asigurați Sorana Cîrstea pentru...
Fanatik
Americanii sparg banca la US Open! Câți bani are asigurați Sorana Cîrstea pentru simpla prezență la New York
Revista Fanatik 779! Lecții de viață cu Teodora Stoica, chipul nevăzut al lui...
Fanatik
Revista Fanatik 779! Lecții de viață cu Teodora Stoica, chipul nevăzut al lui Alberto Soro sau Harta Diasporei cu cei peste 250 de viitori „tricolori”
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Edi Iordănescu, la un pas să antreneze în Anglia: 'Discuții concrete cu trei-patru...
iamsport.ro
Edi Iordănescu, la un pas să antreneze în Anglia: 'Discuții concrete cu trei-patru cluburi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!