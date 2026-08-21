Ronaldinho se întoarce pe teren la 46 de ani și va fi antrenat de Andrea Mandorlini. Obiectivul clar pe care și l-a stabilit

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În vârstă de 46 de ani, Ronaldinho a sosit în regiunea Romagna unde va fi prezentat oficial drept noul jucător al Ravennei. Ronaldinho va avea un dublu rol la Ravenna: cel de acționar jucător. Asta, pentru că vedeta din Brazilia a intrat la începutul verii în acționariatul echipei, după care a decis să redevină pe teren.

Ronaldinho a sosit la Ravenna și va fi prezentat oficial drept noul jucător sub comanda lui Andrea Mandorlini

Și-a stabilit și un obiectiv personal: să înscrie cel puțin un gol pentru Ravenna. Fostul star al Barcelonei și al Milanului a aterizat cu un avion privat pe aeroportul „Ridolfi” din Forli și s-a îndreptat spre sediul clubului fiind însoțit de o delegație a Ravennei.

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, iar acesta le-a acordat autografe răbdător după care a acceptat să se pozeze cu oamenii, conform sportal.rs. Prezentarea lui Ronaldinho va fi făcută într-un loc atipic: pe plajă, chiar lângă digul sudic al portului din Ravenna.

Deși are 46 de ani, brazilianul și-a propus, ambițios, să înscrie un ultim gol oficial în tricoul Ravennei. Transferul lui Ronaldinho ca acționar și jucător la Ravenna a plasat acest club micuț din Serie C în centrul atenției, iar parte din istorie va face și Andrea Mandorlini, fostul antrenor al CFR Cluj.

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„Mai mult decât un simplu simbol, Ronaldinho are un obiectiv clar: să marcheze ultimul său gol profesionist în tricoul Ravennei și, astfel, să adauge un capitol profund personal într-una dintre cele mai glorioase cariere din istorie. Sosirea sa transmite un mesaj clar – Ravenna construiește un proiect serios!”, au transmis cei de la Ravenna pe pagina oficială de Facebook.

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Ronaldinho e fericit să revină ca jucător în fotbalul profesionist și și-a propus să înscrie un ultim gol oficial

„Ronaldinho revine după 15 ani în fotbalul italian. Starul brazilian, retras în ianuarie 2018, va semna un contract cu ambițioasa echipă Ravenna a lui Ignazio Cipriani. Această lovitură de imagine va fi anunțată oficial pe 23 iunie, la un eveniment grandios la Miami”, anunțat și Gazzetta dello Sport în urmă cu două luni.

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Mândru de alegerea făcută, Ronaldinho anunța că se bucură să poată să revină pe gazon la 46 de ani, pentru a scrie istorie la o vârstă „imposibilă” pentru fotbalul profesionist.

„Culori noi, același zâmbet. Abia aștept să dansez din nou cu mingea și să scriu astfel o nouă poveste alături de Ignazio și întreaga familie Cipriani. Fotbalul a fost mereu sursă de bucurie pentru mine și vreau să aduc același spirit la Ravenna”, a declarat Ronaldinho pentru sursa citată.