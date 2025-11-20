Ronaldinho vine la Iași! Toate detaliile înainte de evenimentul finalului de an. Biletele ajung și la 5000 de lei!

ADVERTISEMENT

Ziua de 29 noiembrie se anunță una de poveste pentru sportul din zona Moldovei. Marele Ronaldinho va juca alături de prietenii săi un meci demonstrativ în fața unei echipe formate din foști fotbaliști români. Organizatorul evenimentului a venit cu detalii cu doar câteva zile înainte de eveniment.

Ronaldinho vine la Iași! Detalii de ultimă oră despre evenimentul de senzație din inima Moldovei

Arena a fost plină ochi. Români din toate colțurile țării au plătit bilete la Sports Festival pentru a-și vedea idolul. Și alte superstaruri au fost prezente, iar evenimentul a fost un real succes.

Acum vine rândul Iașului să organizeze un meci demonstrativ între o împotriva unei formații alcătuite din foști jucători mari ai fotbalului românesc. Partida va avea loc pe stadionul din Copou.

Pe lângă Ronaldinho, la Iași vor mai veni fotbaliști precum Maicon, Panucci, Rafinha, Helton, Naldo, Iaquinta, Zaccardo, Amauri, Jankulovski, Diego Souza, Polga și Andre Santos, iar echipa României va fi formată din Miodrag Belodedici, Gabi Tamaș, Dan Alexa, Liviu Ciobotariu, Rică Neaga, Sorin Paraschiv, Marius Niculae, Răzvan Stanca, Alin Rațiu, Bogdan Pătrașcu, Milan Mitic, Gigel Bucur, Emil Dică, Eugen Trică, Marius Onofraș, Andrei Cristea, Adrian Cristea și Romulus Miclea.

Câte bilete s-au vândut pentru meciul istoric din Copou

Au apărut și câteva semne de întrebare înainte de evenimentul de la Iași. Organizatorii s-au confruntat cu fel de fel de probleme, însă, într-un final, s-a rezolvat totul, iar foștii mari jucători ai fotbalului mondial vor merge la Iași pe 29 noiembrie.

„Ronaldinho vine, suntem în contact permanent cu staff-ul său, precum și cu jucătorii străini. Oamenii pot să stea liniștiți din punctul ăsta de vedere. Ronaldinho vine! Este adevărat că au existat ceva probleme de comunicare, despre care eu nu știu foarte multe pentru că m-am alăturat proiectului de puțin timp. Dar vreau ca cei care plănuiesc să vină la meci să știe că Ronaldinho va fi acolo pentru ei. Și sunt sigur că va face spectacol pe măsura publicului.

S-au dat peste 50% din bilete și se vând în continuare. Nu se va face profit cu meciul ăsta, dar organizatorii vor să ofere ceva comunității. Până la urmă despre asta e vorba, despre ceva istoric pentru orașul Iași, pentru Moldova. Îi așteptăm pe toți suporterii lângă noi, sunt multe surprize de care vor avea parte la stadion”, a declarat Iustin Isac, reprezentantul organizatorilor evenimentului de la Iași, conform

Cât costă să îl vezi pe Ronaldinho la Iași

Biletele la meciul din Copou nu sunt deloc ieftine. Încă mai sunt locuri disponibile în stadion. Cel mai ieftin tichet costă 265 de lei și asigură un loc la peluză. Cei care vor să stea în tribune vor plăti între 350 și 800 de lei.

De asemenea, cei mai mari fani ai superstarului brazilian, care își doresc o experiență premium, au șansa să se întâlnească cu idolii lor. Cu 5300 de lei, fanii vor primi un loc la loje, vor avea acces în vestiar, acolo unde se pot întâlni cu jucătorii. Ba mai mult, primesc cadou o minge și un tricou semnate de fotbaliști.