Ronaldo a venit la meciul lui Chivu și a avut un dialog neașteptat cu Fabio Capello: „Gata, nu mai vreau!”. Ploaie de vedete pe „Meazza”. Foto

Ronaldo Nazario, cel care își făcea un nume în fotbalul european și la Inter, a venit să-și vadă la treabă fosta echipă în meciul cu Bodo/Glimt, din , și a intrat într-un dialog amuzant cu Fabio Capello.

Dialogul amuzant dintre Ronaldo Nazario și Fabio Capello înainte de meciul dintre Inter și Bodo/Glimt

Fostul său antrenor a glumit cu sud-americanul pe seama greutății pe care o are și toată discuția a provocat o reacție amuzantă din partea celor din jur. „Care este greutatea ta acum?”, a întrebat Capello, urmat de răspunsul prompt al lui Ronaldo: „Tot de greutate vorbim și acum? Gata, nu mai vreau!”, a spus brazilianul după care a început să râdă și a fost urmat de ceilalți oameni prezenți în emisiune.

De altfel, Ronaldo a avut și o declarație de dragoste pentru fosta sa echipă, Inter, înainte de partida cu Bodo/Glimt. „E minunat să mă întorc aici, să simt emoția suporterilor care sunt atât de importanți pentru mine. Acești fani pot să decidă un meci și să o ajute pe Inter să câștige în această seară”, a spus sud-americanul.

Ronaldo: Merhaba Mister! Capello: Selam Ronnie! Sana bir şey sormak istiyorum, şu an kaç kilosun? Ronaldo: Hadi ama Mister, hâlâ mı sorguya çekiliyorum? Capello: Ee biraz gülelim… Heheheh… — calciolog (@calciolog_tr)

Inter, , este pe primul loc în Serie A și are un avans de 10 puncte față de AC Milan, locul 2.

Meciul dintre Inter și Bodo/Glimt a fost magnet pentru staruri. Del Piero și Vieri au venit și ei să vadă partida

Ronaldo nu a fost singurul star care a decis să vadă pe viu meciul dintre Inter și Bodo/Glimt. Fostul mare rival al grupării din Milano, Alessandro Del Piero, legenda lui Juventus, a fost pe Giuseppe Meazza, la fel ca și Christian Vieri, fostul atacant al lui Inter. De altfel, acesta din urmă, împreună cu Ronaldo, a fost premiat pe gazon de către clubul milanez înainte de duelul din Champions League.

Comentatorii partidei chiar au speculat pe seama faptului că a fost o strategie pe care italienii au avut-o și cu care au vrut să le ofere o motivație suporterilor în contextul în care Inter avea nevoie de goluri pentru a întoarce rezultatul din prima manșă, din Norvegia, unde cei de la Bodo/Glimt au câștigat cu 3-1 după o evoluție excelentă.