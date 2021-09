Ronaldo de România joacă în Liga a doua! Capitolul la care Cristian Ciobanu îi face concurență idolului său

Chiar dacă startul de sezon e sub așteptări, cu doar 10 puncte din 18 posibile, cei de la FC Buzău nu renunță la visul de a reveni pe prima scenă a fotbalului românesc. Atuurile lor? Tehnicianul Cristian Pustai, „nemuritorul” Ciprian Petre și, nu în ultimul rând, Ronaldo de România.

Da, ați auzit foarte bine. Pe lângă statutul de golgheter al ligii secunde, Cristian Ciobanu, căci despre el vom vorbi în cele ce urmează, mai are un motiv de mândrie: execută periodic cel puțin 1.000 de abdomene și amenință, practic, .

ADVERTISEMENT

Ronaldo de România vine de la Buzău. Cristian Ciobanu îi face concurență serioasă idolului său

„Aș vrea să mă asemăn cu Ronaldo, chiar dacă este comparația exagerată. Am făcut 1000 de abdomene într-o zi, dar nu am mai avut timp apoi de antrenamentul de fotbal. Am și pătrățelele lui Ronaldo”, a mărturisit mijlocașul de 29 de ani al buzoienilor.

În paralel cu „duelul” la distanță pentru recordul de abdomene, acesta își dorește să ajungă în Liga 1 și – de ce nu? – să îmbrace tricoul echipei naționale. „Visul meu cel mare este să ajung să joc la națională, chiar dacă la 29 de ani, la 30 sau 32. Eu cred în vise și nu renunț la acesta.

ADVERTISEMENT

Este un început bun de campionat pentru mine, sper să o țin în același ritm, să ofer și pase decisive. Ne gândim la Liga 1, ne dorim playoff-ul, ca apoi să ne jucăm șansa pentru promovare”, a mai spus Cristian Ciobanu.

„Nemuritorul” Ciprian Petre vrea să joace din nou în Liga 1: „E o provocare”

Chiar dacă în decembrie va împlini vârsta de 41 de ani, Ciprian Petre pentru a-și trece în CV o nouă apariție pe prima scenă a fotbalului românesc, de data aceasta alături de FC Buzău.

L-a convins Cristi Pustai, antrenorul cu care în 2011 reușea cea mai importantă performanță din carieră (n.r. calificarea în play-off-ul Europa League), pe când evolua pentru Gaz Metan Mediaș.

ADVERTISEMENT

„E o ambiție, o nouă provocare, plus că lucrez cu Pustai, antrenorul cu care am avut cele mai mari performanțe ca sportiv. Sunt acasă și nu simt că am luat totul de la zero, deși în această vară au fost schimbări majore, de la numele echipei, la antrenor, conducători, jucători.

Până se omogenizează grupul va trece o perioadă, dar sperăm să se lege relațiile de joc cât mai rapid. Mă bucur că încă pot juca fotbal.

M-am întâlnit cu foști colegi și-mi spuneau că ei abia mai merg pe stradă și eu încă joc fotbal la nivel de liga a doua. Colegii mă respectă, dar mai sunt și glume, nu răutăcioase, ci amuzante.

ADVERTISEMENT

Mulți dintre colegi sunt cu 4-5 ani mai mari decât băiatul meu. Fotbalistul face ce-i place și pe deasupra mai primește și bani, ca un hobby plătit”, a declarat „Nemuritorul” din fotbalul românesc.