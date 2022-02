Lovitură de proporții dată de Steaua! Ronaldo Deaconu a jucat pentru “roș-albaștri” în amicalul cu Farul II!

Suporterii CSA Steaua sunt în extaz după amicalul disputat sâmbătă după-amiază, în compania Farul II. Asta pentru că în echipa lui Daniel Oprița – care s-a impus categoric, scor 6-1 – a evoluat și un jucător cu experiență la nivelul Ligii 1.

Ronaldo Deaconu a evoluat pentru CSA Steaua în amicalul cu Farul II

, Ronaldo Deaconu a îmbrăcat tricoul roș-albaștrilor, spre bucuria suporterilor de la AS 47, care au început imediat să viseze la transferul său.

„În amicalul jucat astăzi la Constanța (Farul II 1-6 Steaua), în formația lui Daniel Oprița a jucat și fostul mijlocaș de la Gaz Metan, Ronaldo Deaconu. În actualul sezon al Ligii 1, fotbalistul a evoluat în 18 partide, reușind să înscrie în 3 dintre acestea și să ofere 7 pase decisive.

În cariera sa a mai jucat la Sepsi OSK, HNK Gorica, Concordia, ASA Târgu Mureș, Tc Twente (U19,U17, Youth) și Academia Hagi. 1.200.000 euro este cota lui Deaconu, potrivit transfermarkt”, au transmis aceștia, pe pagina de Facebook.

Deaconu s-a aflat în vizorul unor cluburi din Germania: „Le-am zis că nici nu contează cât, merg”

Ronaldo Deaconu a fost aproape să-și îndeplinească visul de a evolua în Bundesliga, dar tratativele cu cele două echipe care s-au arătat interesate de serviciile sale au intrat în impas. Pentru moment, asupra viitoarei sale destinații planează misterul, însă un lucru e cert: ținta principală rămâne un transfer peste hotare, chiar dacă este dorit și de Gică Hagi la Farul Constanța.

„Va fi de afară, nu din țară. Dacă nu a ieșit cu Farul, nu vreau să intru în detalii. Eu am avut două criterii pentru care aș fi plecat afară. Ori culoarul fotbalistic, ori o ofertă foarte bună.

Cum a fost și oferta din Germania. Le-am zis că nici nu contează cât, merg. Aici am mai mult oferta financiară. Dar poate fi și culoarul fotbalistic.

Nu pot să spun unde merg. Sunt șanse foarte mari, cred că 99,9 la sută. Când mă uit în România, prețul benzinei a crescut, prețul curentului a crescut, al gazului a crescut, numai banii din fotbal au scăzut.

Pandemia a lovit fotbalul foarte tare. Încă nu am recuperat nimic din salarii și din bonusurile de performanță. De când am ajuns la Mediaș am cam jucat pe gratis”, dezvăluia mijlocașul de 24 de ani, la .

Și Dinamo a încercat să-l transfere: „M-a sunat cineva din DDB”

Când vine vorba despre echipele din Casa Pariurilor Liga 1, trebuie spus că nu a fost singura echipă interesată de serviciile sale. Și Dinamo ar fi vrut să-l transfere, însă problemele financiare l-au împiedicat din nou să dea curs ofertei.

„Acum câțiva ani am fost foarte aproape de a semna cu Dinamo, de două ori. Chiar azi m-a sunat cineva din DDB, să îmi ia pusul. Din păcate, nu e timingul foarte bun, nu pot să dau cu piciorul.

Sincer, nu știu, nu știu ce aș fi făcut (n.r. dacă primea telefonul săptămâna trecută). Eu, împreună cu familia și cu staff-ul meu am zis că aș activa la o singură echipă, care mi se potrivea foarte bine”, a mai spus Ronaldo Deaconu.