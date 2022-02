Ronaldo Deaconu le răspunde fanilor lui Gaz Metan, care l-au acuzat că acționează pentru a salva Dinamo de la retrogradare: „Căutați-i la dumneavoastră în oraș!”

Fostul mijlocaș al ardelenilor a detaliat situația grea de la Gaz Metan Mediaș și a spus exact câți bani a făcut la club, deși salariul său era unul care trebuia să îi aducă sume consistente.

FANATIK a detaliat problemele imense de la Gaz Metan Mediaș.

Ronaldo Deaconu le-a răspuns fanilor lui Gaz Metan Mediaș

suportat și le-a răspuns fanilor lui Gaz Metan Mediaș, care l-au acuzat că face jocurile pentru ca Dinamo să se salveze de la retrogradare, mijlocașul recunoscând în trecut că este un susținător al „câinilor”:

„Bună seara suporteri oriunde vă aflați! Vreau să vă spun gândurile mele și să le argumentez. Iubesc Gazul și mi-am dorit să ajung la Gaz, renunțând la anumiți bani de la fosta echipa, ca Gazul să mă ia liber.

Atașamentul față de club l-am demonstrat prin fapte, prin 35 de goluri sau pase de gol date și cred ca știți că echipa a fost mereu defensivă, mi-am făcut datoria în condițiile în care forța noastră colectiva de atac a fost… într-un fel…

Dragi suporteri! Nu Ronaldo Deaconu vă ia punctele! Le ia nepăsarea Primăriei, a Romgaz-ului și a tuturor care au promis și nu au făcut nimic!”.

„Au întrat 700.000 de euro în club anul acesta! 500 de la drepturi TV și 200 de la Primărie. Unde s-au dus? Eu nu am primit un leu.

Aflați că eu am avut 5.000 de euro salariu lunar și 6.000 euro anul doi, public contractul.

Am de primit în total 11.0000 de euro, cu bonusuri individuale și de echipă, asta arată că eu am muncit mai mult degeabă, am rămas cu onoarea de a fi îmbrăcat tricoul Gazului. Atât!

Fapte… Sunt singurul jucător căruia clubul nu i-a urat drum bun și salutari la plecare, eu însă am făcut-o față de club!”, a mai scris Ronaldo Deaconu în comunicatul său.

„Cei care facă rău clubului sunt cei care se pretind a fi salvatori!”

„Am purtat anatema că sunt mitic și m-a adus Vali Iordanescu, gratis… Eu sunt din comuna cu jumăte de milion de bărbați, adică Milcoiu, Vâlcea și din Vânătorii Mari, Giurgiu, iar președintele Vali, vecinul meu de bloc din Mediaș, nu mi-a plătit datorii înregistrate din prima luna de contract.

Avocata mea, Anca Mituică, cea mai draguță, loială și implacabilă în apărarea clienților săi, a făcut demersuri din septembrie, iar când era să câștigăm prin octombrie noiembrie, președintele m-a rugat să înțeleg clubul, că îi sancționa atunci, îi obliga să-mi dea TOȚI BANII ODATĂ, iar eu am decis să-mi retrag memoriul și să accept eșalonarea banilor, din decembrie până în aprilie.. Dovedesc cu hârtii.

ASTA NU E RESPECT FAȚĂ DE CLUB? E un jucător care nu știe unde e Mediasul și are de luat o căruță de bani și eu?

În incheiere va spun, GAZUL NU A FOST DEPUNCTAT CĂCI pe avocata mea am convins-o să mai aștepte două zile măcar!”, a

„Dl. primar vrea să bage Gazul în faliment? Pai nu știe că orice echipă ar mai face, e tot continuatoarea Gazului cu datorii cu tot?

Dragi suporteri, cei care fac rău clubului, sau ajută Dinamo, căutați-i la dvs. în oraș. Căutați-mă în privat și vă dau adresa și argumentele.

Pe 15 februarie se judeca la Curtea de Apel Alba, apelul făcut de club pt. a nu se intra în insolvență! Dacă se intra, e normal ca eu să fi muncit degeaba? Oare careva dintre dvs. ar munci degeaba?

În încheiere vă transmit respect, gând bun și sa dea Domnul, Gazul să se salveze de cei care care se pretind salvatorii ei!!! Forza Gazul!”, a încheiat Ronaldo Deaconu comunicatul.