Ronaldo Deaconu, ”înțepături” pentru Gică Hagi după despărțirea de Farul: ”A vorbit cu mine doar în ianuarie”

, mijlocașul în vârstă de 27 de ani nu a rezistat decât 5 luni. Imediat după încheierea sezonului, .

Plecat de la Farul, Ronaldo Deaconu arată cu degetul spre Gică Hagi

La o săptămână după ce s-a despărțit de Farul, Ronaldo Deaconu a dat cărțile pe față. El s-a arătat nemulțumit de faptul că Gică Hagi i-a schimbat poziția în teren și l-a pus să joace extremă, acolo unde nu se simte confortabil.

”Am vrut să revin, să mă antreneze cel mai bun jucător și decar român, să văd cum e să joci într-un sistem ultraofensiv, într-o echipă care are posesie, care atacă. Dar cred că timing-ul a fost prost ales pentru mine.

Pentru că din ianuarie, Farul a schimbat strategia, a jucat mai mult la rezultat, pentru a obține intrarea în play-off, ceea ce s-a și întâmplat. Dar renunțând la vechile principii, la posesie, jucând mai mult cu mingi lungi pentru Louis Munteanu sau pentru extreme.

Mie mi s-a cerut să joc extremă, nu inter sau decar. O poziție care nu mă avantajează, eu fiind genul căruia îi place să fie mereu cu fața la poartă, pentru a-mi pune în evidență calitățile, pasa decisivă, șuturile de la distanță. De aceea, după ce începusem destul de bine, jocul și randamentul meu au avut de suferit.

Dar am acceptat să joc așa, fiindcă eram fericit să fiu la Farul, la Gică Hagi. Am încercat, chiar îmi pare rău ca nu am făcut mai mult pentru Farul în condițiile date. Am luptat pentru play-off, am alergat mult, cum mi se cerea. Dar vorba aceea, și calul aleargă, dar nu dă lapte”, a declarat Deaconu, pentru .

Ce-i reproșează lui Gică Hagi

Fotbalistul a dezvăluit faptul că Gică Hagi a stat o singură dată de vorbă cu el, atunci când l-a convins să semneze cu Farul. El a fost neplăcut surprins de faptul că în finalul sezonului regulat s-a renunțat la jocul de posesie.

”Nu sunt genul care să facă prostii. Am contribuit la atingerea obiectivului, am dat golul decisiv cu FC U Craiova, apoi încă unul în egalul cu CFR. Însă ulterior cred că s-a decis să se meargă pe mâna jucătorilor mai tineri. Spun cred pentru că mie nu mi s-a spus nimic, nu a vorbit nimeni cu mine.

Nu am reușit să vorbesc absolut deloc cu Hagi. A fost mereu modelul meu ca fotbalist. Dar a vorbit cu mine doar în ianuarie, când m-a convins să semnez. E clar, eu nu puteam da randament maxim ca extremă. Eu joc inter dreapta, decar, în funcție de sistem. Mai bine joc număr 6 decât extremă. Fiindcă am pasa lungă, pot lega jocul, pot să trag de la distanță.

Dar clubul are interesele lui, de a promova tineri, de a-i vinde. Asta a fost, o experiență de viață inedită, absolut unică pentru mine. Ce am văzut la Farul nu o să mai văd nicăieri! Cine cunoaște ce e acolo, știe despre ce vorbesc. Culmea e că pe vremea când eram la alte echipe și jucam cu Viitorul, nici nu atingeam mingea, aveau posesie 70%.

Acum au fost meciuri când aveam 35% posesie, iar atacul nostru pornea de la degajarea lui Buzbuchi. Eram de multe ori ‘fileu’. Chiar nu mă așteptam. Dar, jos pălăria, așa s-au câștigat meciuri și s-a ajuns în play-off. Unde iar s-a schimbat strategia, s-a revenit la posesie, numai că n-au mai contat pe mine”, a spus Ronaldo Deaconu.

Deaconu, dezamăgit că a ratat Euro 2024

După ce a rămas în afara lotului pentru Euro 2024, Deaconu a ținut să le transmite un mesaj de încurajare ”tricolorilor” și este de părere că Ianis Hagi este un jucător care poată sa facă diferența.

”Încă nu știu ce urmează. Deocamdată suntem la început de mercato, să vedem. Am discuții cu cluburi din Polonia, China, și chiar din campionatul nostru. Sper să iau decizia cea mai bună, să găsesc un proiect stabil pe o perioadă cât mai lungă.

Visul meu era să prind Euro, dar așa s-au legat lucrurile. Eram optimist la început, după aceea mi-am dat seama că nu am nicio șansă, fiind folosit pe acea poziție. Apoi, dacă am jucat doar în 3 partide din play-off, era clar.

Dar le urez multă baftă. Am încredere în ei, am încredere mai ales în Ianis Hagi, unul dintre cei mai buni doi stângaci din Europa. Și apoi e visul nostru să avem un jucător sus, să ne reprezinte.

Cu un Campionat European foarte bun, cine știe. Toni Kross, jucător de ambele picioare, tocmai s-a retras. Chiar cred că el poate face diferența. Și cine știe, dacă trecem de grupe, poate reușim”, a încheiat Ronaldo Deaconu.