Ronaldo Deaconu vrea să plece liber de la Gaz Metan. Are oferte de la CFR și FCSB. Exclusiv

Sunt probleme mari la Gaz Metan Mediaș, acolo unde tensiunile dintre antrenorul Jorge Costa și căpitanul Ronaldo Deaconu sunt în conflict. Fotbalistul vrea să plece liber de contract în iarnă.

Deaconu a fost exclus din lotul Gazului înaintea duelului cu FC Viitorul, câștigat de medieșeni cu 1-0 pe teren propriu. FANATIK a aflat de unde a plecat conflictul dintre fostul jucător al Concordiei Chiajna și antrenorul portughez.

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, CFR Cluj și FCSB îl doresc pe mijlocașul care a marcat cinci goluri pentru echipa care a început sezonul cu Dușan Uhrin pe bancă.

Ronaldo Deaconu vrea să plece liber de la Gaz Metan Mediaș. Conflicte repetate cu Jorge Costa

În vârstă de 23 de ani, mijlocașul Ronaldo Deaconu a ajuns la Gaz Metan Mediaș în luna august a acestui an, când a fost transferat de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Talentatul fotbalist născut în București s-a impus imediat în primul 11 al ardelenilor și a fost printre cei mai buni oameni ai formației din Mediaș. El a marcat și împotriva unor adversari precum FCSB sau CFR Cluj.

Cu toate că a jucat bine în 12 meciuri pentru Gaz Metan, marcând de cinci ori și oferind și două pase decisive, mijlocașul nu a fost utilizat titular în deplasarea cu Astra Giurgiu. FANATIK a aflat că portughezul Jorge Costa a fost nemulțumit de modul în care Deaconu și-a pus în practică atribuțiile de căpitan.

Portughezul a reclamat faptul că al doilea golgheter al echipei, după Cardoso, nu și-a îndemnat colegii să poarte sisteme de monitorizare prin GPS. Asta în ciuda faptului că antrenorul menționase inițial că purtarea dispozitivelor este facultativă. Cu toate acestea, Jorge Costa i-a reproșat lui Deaconu faptul că nu a insistat în fața colegilor să utilizeze sistemul de monitorizare.

Ca urmare a nemulțumirilor apărute la antrenament, Jorge Costa a decis să nu îl utilizeze pe Ronaldo Deaconu titular în meciul cu Astra Giurgiu. Căpitanul ardelenilor a intrat pe teren de abia la pauză, în locul lui Horj, însă nu a putut evita înfrângerea echipei sale. Gaz Metan a pierdut cu 3-0, scor înregistrat încă de la pauză.

Tensiunile dintre Jorge Costa și Ronaldo Deaconu au continuat și un nou episod al conflictului dintre cei doi a avut loc înaintea partidei cu FC Viitorul. FANATIK a aflat că Deaconu a fost deranjat de atitudinea unuia dintre membrii coloniei portugheze a lui Jorge Costa. Este vorba despre Idrisa Sambu, cel care a fost acuzat de căpitan că tratează superficial un exercițiu de la antrenament. Sambu a fost deranjat de reproșurile lui Deaconu și a sărit la bătaie. Cei doi s-au înjurat, iar Jorge Costa a decis să îi excludă pe ambii din lot. Sambu nu a fost atât de afectat de decizie, mai ales că oricum era rezervă. Motivul disensiunilor a fost confirmat și de fotbalist, care nu a oferit detalii.

„Ieri la antrenament, un portughez din „colonia” domnului Jorge a tratat antrenamentul foarte superficial și ne-a luat un pic la mișto. Eu, în calitate de căpitan, i-am reproșat acest lucru, de acolo lucrurile au degenerat și am fost scoși din lot amândoi.

Nu aș vrea să intru în detalii, pentru că rămâne între mine și Mister ce am vorbit. Mister mi-a reproșat că, în calitate de căpitan, trebuie să fiu mai dur, ca să ieșim din această situație mai grea și acum, când am fost, m-a scos din lot. Și nu a fost pe nedrept, pentru că mă lua la mișto. Însă cred că eu am avut cel mai mult de pierdut, pentru că el nu juca foarte mult. Asta este”, a spus Deaconu pentru Looksport.

Ronaldo Deaconu este dorit de FCSB și CFR Cluj. Pleacă liber?

În aceste condiții, Ronaldo Deaconu a decis că trebuie să plece de la Mediaș în iarnă. Fotbalistul vrea să își forțeze transferul fără ca echipa care îl va aduce să aibă de plătit vreo sumă. FANATIK a anunțat la începutul lunii noiembrie că CFR Cluj a pus ochii pe Deaconu. Ardelenii continuă să îl dorească pe fostul fotbalist al Concordiei Chiajna, deși s-au despărțit de Dan Petrescu.

Tot FANATIK a anunțat că Gigi Becali s-a interesat de prețul lui Deaconu și că vrea să îl aducă în iarnă la FCSB. Patronul liderului Ligii 1 crede că echipa sa ar avea de câștigat de pe urma unui transfer al lui Deaconu, pentru că fotbalistul este excelent la fazele fixe. Becali crede că roș-albaștrii au nevoie de un executant bun al loviturilor libere, echipa sa reușind să marcheze rar din astfel de situații.

Cota de piață a lui Ronaldo Deaconu, potrivit Transfermarkt, este de 450.000 de euro, iar Gaz Metan nu concepea să se despartă de vedeta sa pentru mai puțini bani. Numai că ultimele discuții dintre Deaconu și Jorge Costa ar putea să oblige clubul ardelean să renunțe fără pretenții atât de mari la mijlocaș. Acesta speră ca neînțelegerile cu antrenorul să îi determine pe oficiali să îl lase să plece liber. Tocmai de aceea, mijlocașul a ales să iasă cu declarații și să dezvăluie că relația cu Jorge Costa s-a deteriorat.

„Eu, cu Mister, la început am avut rezultate foarte bune, însă de trei meciuri am tot fost scos din echipă, pe niște motive zic eu foarte ușor invocabile, care nu au avut treabă cu mine. Și Dumi (n.r. Dumitru Cardoso) au fost unele probleme cu el și Mister. Din câte știu, el are și ceva probleme medicale. Știu că și el a avut, acum câteva săptămâni, un conflict cu Mister”, a mai spus Deaconu pentru sursa citată.