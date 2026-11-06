„Ronaldo e aici!”. Assad i-a înnebunit pe olteni după ce a sfidat gravitația în U Craiova – Egnatia 2-0

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Assad Al-Hamlawi a făcut spectacol în Universitatea Craiova – Egnatia, scor 2-0, din Conference League! Atacantul palestinian a fost protagonistul unei faze spectaculoase, în care s-a desprins la aproximativ un metru de sol. Imaginea a făcut senzație în rândul suporterilor olteni, care l-au comparat imediat cu Cristiano Ronaldo.

Assad Al-Hamlawi a sfidat gravitația în Craiova – Egnatia! Imaginea care a făcut senzație în Bănie

Oltenii au învins-o pe Egnatia, scor 2-0, și au ajuns la șapte puncte după primele trei etape din Conference League. Formația pregătită de Filipe Coelho este tot mai aproape de primăvara europeană, iar suporterii se pregătesc acum pentru deplasarea de cinci stele în Anglia, acolo unde băieții lui Coelho vor da piept cu Brighton, una dintre echipele revelație din Premier League.

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Dincolo de victoria din Conference League, o imagine cu Assad Al-Hamlawi a atras toate privirile. Atacantul palestinian a reușit o săritură spectaculoasă, desprinzându-se mai bine de un metru de gazon. Fotografia a fost publicată pe pagina de Facebook „Uniți pentru Știința” și a stârnit entuziasm în rândul oltenilor. Pentru o fracțiune de secundă, Assad a părut că plutește deasupra terenului!

„Cristiano Ronaldo este aici!”! Assad Al-Hamlawi, comparat cu superstarul portughez

Săritura atacantului palestinian le-a amintit suporterilor de Cristiano Ronaldo! , care i-a permis să înscrie unele dintre cele mai spectaculoase goluri cu capul din istoria fotbalului. Una dintre cele mai cunoscute reușite datează din 2019, când CR7 s-a înălțat la 2,56 metri pentru a marca împotriva Sampdoriei, pe vremea când evolua la Juventus.

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Assad Al-Hamlawi mai are mult până să ajungă la performanțele lui Ronaldo, însă a reușit deja să cucerească inimile suporterilor din Bănie. Palestinianul a devenit unul dintre cei mai iubiți fotbaliști ai Craiovei, iar fanii speră să strălucească și în următoarea deplasare europeană a oltenilor.

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Assad Al-Hamlawi se antrenează și în vacanță pentru sărituri spectaculoase! Imaginile care i-au speriat pe fanii Craiovei

Săritura din meciul cu Egnatia nu pare deloc întâmplătoare! Assad Al-Hamlawi are o adevărată pasiune pentru acrobații, iar dovada a apărut chiar în această vară. Pe internet au apărut imagini cu atacantul palestinian într-un parc de distracții din Suedia, unde a executat mai multe sărituri spectaculoase pe trambulină, unele dintre ele extrem de riscante.

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Assad s-a distrat alături de fratele său mai mic, Ännäss, și de YouTuberul suedez Ken Kafuka, însă imaginile nu au fost deloc pe placul tuturor suporterilor. Fanii Universității Craiova s-au temut că atacantul ar putea suferi o accidentare gravă în urma acrobațiilor. Palestinianul a scăpat însă fără probleme, iar câteva luni mai târziu a oferit o nouă demonstrație de detentă, de această dată pe terenul de fotbal.