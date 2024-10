și de bătut recorduri. Astfel că Adi Mutu a dezvăluit o parte din secretele lui Cristiano Ronaldo.

“Ronaldo e un robot!”. Adi Mutu a dezvăluit toate secretele mega-starului portughez

că unul dintre secretele lui Cristiano Ronaldo, care l-a ajutat enorm în carieră, ține de faptul că își calculează fiecare activitate a zilei. Acesta fiind motivul pentru care este considerat și robot.

Portughezul are și o voință de muncă extraordinară, o mentalitate incredibilă care îl ajută să rămână tot timpul în priză și să își dorească mai mult. Printre celelalte secrete ale fostului star de la Manchester United, Real Madrid sau Juventus se numără și grija detaliată pentru corpul său.

“Nu m-am intersectat cu el ca jucător. Dar am auzit și ce se vorbește în lumea noastră despre Ronaldo… omul e robot! La el totul e calculat de când se trezește până când se duce la somn.

Are mare grijă de fizicul lui așa cum am văzut că mulți sportivi de mare nivel o fac. M-am uitat la un serial și am văzut cum baschetbaliști și nu numai au grijă de corpurile lor.

Ronaldo are o putere de muncă ieșită din comun. Are o disciplină extraordinară. Face baie de gheață când se trezește, antrenament, sală și tot așa. Filosofia asta de a avea grijă de corpul tău e foarte importantă”, a spus Adi Mutu , la DON MUTU.

“Când fotbalistul român va ajunge la mentalitatea asta, tot fotbalul nostru se va schimba”

“Când fotbalistul român va ajunge la mentalitatea asta, tot fotbalul nostru se va schimba. Să ai o bază de 30-40 de milioane de euro în care jucătorii să se antreneze așa și să se recupereze e ceva extraordinar. Gigi Becali și Dan Șucu pot face astfel de baze.

Ca jucător să ai toate aceste facilități, să te aștepte maseurul când ai dureri sau doctorul, să poți să te recuperezi foarte bine… îți dai seama cât de mult va crește acest lucru valoarea. Fotbalul nostru se va schimba și jucătorii vor deveni mult mai buni.

Trebuie să și aibă unde să se ducă. Noi degeaba spunem de jucători că nu fac, că nu dreg, dar unde? Hai să vedem câte echipe au bază proprie. CFR nu are bază proprie. Campioană a României, cea mai titrată echipă din ultimii ani.

Rotaru are baza lui, Gigi are baza lui, Hagi, Dan Șucu, cei de la Sepsi… le numeri pe degete. Jucătorii ar trebui criticați dacă nu folosesc aceste facilități, dar nu le au toți”, a mai spus “Briliantul”.

