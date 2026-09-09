Ronaldo, goluri de poveste și… Bogdan DLP! Omagiul pregătit de Inter Milano pentru „Fenomen”, pe ritmuri de manele

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Se apropie ziua de naștere a lui Ronaldo, mai exact brazilianul Luis Nazario de Lima care a făcut istorie, printre altele, pentru Inter. Ronaldo a jucat la Inter Milano între 1997 și 2002, perioadă în care a marcat 59 de goluri în 99 de meciuri. Momentul perfect, așadar, ca cei de la Inter să-i prezinte un omagiu „Fenomenului”.

Inter Milano, omagiu pentru Ronaldo pe ritm de manele. Cum a ajuns un reel cu „Fenomenul” viral

45 de secunde magice cu driblinguri, goluri și faze memorabile făcute de Ronaldo în tricoul lui Inter Milano, dar și un detaliu special pentru amatorii fotbalului din România. Asta, pentru că pe fundal se aude maneaua Aladam a lui Bogdan DLP. Nu este pentru prima dată când cei de la inter au arătat o adevărată pasiune pentru manelele românești.

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De exemplu, anul trecut când au luat titlu, primul sub comanda lui Cristi Chivu, jucătorii lui Inter au dansat în vestiar pe Mai mult, la boxele stadionului a fost pusă aceeași melodie, semn că italienii sunt mari fani muzică de petrecere românească.

Melodia lui Ionuț Cercel a cucerit internetul acum doi ani, în ciuda faptului că a fost lansată în 2007. Se pare că cel care a pornit această modă a fost Hakan Calhanolgu, fotbalistul turc al celor de la Inter care a mărturisit că „iubește” melodia.

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Melodia „Made in Romania” a ajuns fenomen la Milano, la meciurile celor de la Inter

Interesant, aceeași melodie s-a auzit și la de către PAOK, antrenată în acel moment de Răzvan Lucescu. Un juralist grec aflat la petrecere a confirmat că piesa lui Cercel a fost pusă la petrecere.

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Gazzetta dello Sport scria anul trecut că melodia „Made in Romania” a ajuns să facă parte dintr-un ritual al formației din Milano. Asta, după ce melodia a fost difuzată de mai multe ori pe Giuseppe Meazza și în vestiarul echipei pe care o pregătește Cristian Chivu.

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Bogdan DLP, adică Bogdan de la Ploiești (Bogdan Marian Aldea), este unul dintre cei mai mari artiști din zona de manele din România. Cu toate că nu este la fel de cunoscut publicului larg precum „greii” din industrie Bogdan de la Ploiești are zeci de milioane de vizualizări și urmăritori pe rețelele sociale.