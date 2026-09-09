Sport

Ronaldo, goluri de poveste și… Bogdan DLP! Omagiul pregătit de Inter Milano pentru „Fenomen”, pe ritmuri de manele

Nu doar jucătorii lui Inter Milano sunt mari amatori de manele românești. Pe pagina oficială a clubului a fost postat un reel cu imagini speciale cu Ronaldo, dar cu o coloană sonoră aparte.
Flaviu Popa
09.09.2026 | 22:44
Ronaldo goluri de poveste si Bogdan DLP Omagiul pregatit de Inter Milano pentru Fenomen pe ritmuri de manele
ULTIMA ORĂ
Ronaldo Nazario, omagiat cu manele
ADVERTISEMENT

Se apropie ziua de naștere a lui Ronaldo, mai exact brazilianul Luis Nazario de Lima care a făcut istorie, printre altele, pentru Inter. Ronaldo a jucat la Inter Milano între 1997 și 2002, perioadă în care a marcat 59 de goluri în 99 de meciuri. Momentul perfect, așadar, ca cei de la Inter să-i prezinte un omagiu „Fenomenului”.

Inter Milano, omagiu pentru Ronaldo pe ritm de manele. Cum a ajuns un reel cu „Fenomenul” viral

45 de secunde magice cu driblinguri, goluri și faze memorabile făcute de Ronaldo în tricoul lui Inter Milano, dar și un detaliu special pentru amatorii fotbalului din România. Asta, pentru că pe fundal se aude maneaua Aladam a lui Bogdan DLP. Nu este pentru prima dată când cei de la inter au arătat o adevărată pasiune pentru manelele românești.

ADVERTISEMENT

De exemplu, anul trecut când au luat titlu, primul sub comanda lui Cristi Chivu, jucătorii lui Inter au dansat în vestiar pe melodia „Made in Romania”, interpretată de Ionuț Cercel. Mai mult, la boxele stadionului a fost pusă aceeași melodie, semn că italienii sunt mari fani muzică de petrecere românească.

Melodia lui Ionuț Cercel a cucerit internetul acum doi ani, în ciuda faptului că a fost lansată în 2007. Se pare că cel care a pornit această modă a fost Hakan Calhanolgu, fotbalistul turc al celor de la Inter care a mărturisit că „iubește” melodia.

ADVERTISEMENT
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în...
Digi24.ro
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos

Melodia „Made in Romania” a ajuns fenomen la Milano, la meciurile celor de la Inter

Interesant, aceeași melodie s-a auzit și la petrecerea organizată după câștigarea campionatului Greciei de către PAOK, antrenată în acel moment de Răzvan Lucescu. Un juralist grec aflat la petrecere a confirmat că piesa lui Cercel a fost pusă la petrecere.

ADVERTISEMENT
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi...
Digisport.ro
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”

Gazzetta dello Sport scria anul trecut că melodia „Made in Romania” a ajuns să facă parte dintr-un ritual al formației din Milano. Asta, după ce melodia a fost difuzată de mai multe ori pe Giuseppe Meazza și în vestiarul echipei pe care o pregătește Cristian Chivu.

ADVERTISEMENT

Bogdan DLP, adică Bogdan de la Ploiești (Bogdan Marian Aldea), este unul dintre cei mai mari artiști din zona de manele din România. Cu toate că nu este la fel de cunoscut publicului larg precum „greii” din industrie Bogdan de la Ploiești are zeci de milioane de vizualizări și urmăritori pe rețelele sociale.

UEFA Champions League, live video, etapa 1 din faza grupei. Acum se joacă...
Fanatik
UEFA Champions League, live video, etapa 1 din faza grupei. Acum se joacă Napoli – Arsenal, Liverpool – Atletico și alte două meciuri. PSG face show
De ce a căzut, de fapt, transferul lui Cordea la Universitatea Craiova. Suma...
Fanatik
De ce a căzut, de fapt, transferul lui Cordea la Universitatea Craiova. Suma la care s-au oprit negocierile!
Lamine Yamal l-a detronat pe Mbappe în doar 3 minute! Puștiul Barcelonei a...
Fanatik
Lamine Yamal l-a detronat pe Mbappe în doar 3 minute! Puștiul Barcelonei a scris din nou istorie în Champions League
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Atac dezlănțuit după Real Madrid - Inter 2-1: 'O echipă foarte modestă, dintr-o...
iamsport.ro
Atac dezlănțuit după Real Madrid - Inter 2-1: 'O echipă foarte modestă, dintr-o poșircă monumentală de campionat, e zero barat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!