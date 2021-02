Ronaldo Jr. pe urmele tatălui? Fiii celor mai mari fotbaliști care pot ajunge în top în anii următori

Cristiano Ronaldo Jr. „îi calcă pe urme” tatălui său și joacă fotbal la juniorii lui Juventus Torino, deși are doar zece ani. Este doar unul dintre copiii unor actuali sau foști mari jucători, care într-o bună zi pot duce mai departe moștenirea taților lor.

Ronaldo Jr. este unul dintre cei care are șanse mari să facă pasul către fotbalul mare și se antrenează cot la cot cu tatăl lui, având un fizic de invidiat pentru un copil de doar zece ani.

Însă „micul fotbalist” va avea mare concurență, după ce fiul lui Wayne Rooney a semnat la nouă ani cu fosta echipă a portughezului, Manchester United. FANATIK prezintă listă celor mai cunoscuți copii de fotbaliști care pot duce mai departe moștenirea unora dintre cei mai mari fotbaliști din lume.

Ronaldo Jr. se antrenează cot la cot cu tatăl său și vrea să joace pentru echipa mare a lui Juventus Torino

Ronaldo Jr. (10 ani – Juventus Torino) are o relație specială cu tatăl său, cu care se antrenează cot la cot. Cristiano crede foarte mult în potențialul său și are mari speranțe că fiul său îi va calca pe urme în următorii ani. Cristiano Ronaldo are grijă să transmită aceeași dragoste pentru fotbal și către fii săi pe care îi pregătește să devină fotbaliști, iar „Cristianinho”este la fel de obsedat de fotbal și antrenamente.

Puștiul a început să joace la Juventus chiar din 2018, la doar opt ani, și a reușit la Juventus Under-9 să înscrie de 58 de ori în doar 23 de meciuri, oferind și 18 pase decisive. Cristiano s-a jucat cu mingea împreună cu copiii săi încă de când erau bebeluși, așa că nu e o surpriză dacă cel puțin unul dintre cei trei băieți va ajunge fotbalist. Imaginile cu Ronaldo și fiul său în timp ce aleargă în deșert la miezul nopții au devenit virale pe internet, ceea ce spune multe despre Ronaldo Jr.

Dragostea pentru fotbal a venit natural pentru Ronaldo Jr. și ceilalți frați ai lui, deoarece starul lui Juventus nu îi presează deloc și îi tratează exact ca pe niște copii. Fiii săi privesc astfel fotbalul pur și simplu ca pe un timp petrecut alături de tatăl lor în timp ce se joacă cu mingea: „Sper ca fiul meu va putea într-o zi să fie ca tatăl său. Chiar îmi spune că va fi mai bun ca mine!. E bun în fața porții și execută bine loviturile libere.”, a declarat Cristian Ronaldo.

Cei mai cunoscuți copii de fotbaliști care pot călca pe urmele taților lor

Kai Rooney are doar nouă ani și deja a semnat primul contract de junior cu academia lui Manchester United , echipa la care tatăl său, Wayne Rooney, a scris istorie. Momentul a fost imortalizat de către fostul mare fotbalist pe contul său de Facebook, unde a postat o fotografie chiar cu momentul semnării actelor, alături de Kai și de mama sa: „Zi specială. Kai a semnat cu Manchester United. Continuă munca, fiule”, a scris Wayne Rooney pe facebook.

Shaqueel van Persie – 13 ani, Feyenoord. Fiul lui Robin van Persie joacă la academia lui Feyenoord, deși Arsene Wenger a insistat ca Shaqueel să joace pentru Arsenal Londra, când Robin încă juca pe Highbury, dar acesta a refuzat. Deși are doar 13 ani, deja „îi calcă pe urme” tatălui, după ce puștiul a marcat un super gol din voleu la U15, chiar în derby-ul cu Ajax Amsterdam.

Shane Kluivert, 13 ani, Barcelona. Fiul lui Patrick Kluivert, Justin (21 de ani), joacă la RB leipzig, după ce a mai trecut pe la Ajax Amsterdam și AS Roma, iar fratele său mai mic, Shane, joacă la Barcelona, după ce familia s-a mutat din Paris în urmă cu trei ani. Interesul pentru Shane e deja uriaș, iar puștiul are nu mai puțin de 400.000 de urmăritori pe Instagram și a semnat primul contract cu Nike la doar nouă ani. Shane joacă deja pentru Barcelona U14, are un vlog despre mâncare, a doua sa pasiune după fotbal, și a publicat chiar o carte de bucate. Deci are toate „ingredientele” pentru a deveni un mare fotbalist.

Fii lui Zlatan Ibrahimovic și Francesco Totti pot continua tradiția

Maximilian și Vincent Ibrahimovic (12, respectiv 14 ani – Hammarby). Fiii lui Zlatan Ibrahimovic vor cu orice preț să ajungă ca tatăl lor și joacă fotbal în Suedia la Hammarby. Au fost peste tot cu el, la PSG, Manchester United și LA Galaxy, dar conform informațiilor din presa suedeză, cei doi sunt legitimați acum la Hammarby. Maxi joacă pe poziția de mjilocaș, iar Vincent este mijlocaș ofensiv de bandă. În 2012, Zlatan a șocat cu o declarație în urma căreia și-a cerut scuze față de coechipierii săi, după ce a spus că fiii săi de patru, respectiv șase ani, joacă mai bine.

Cristiano Totti, 14 ani, AS Roma. Totti nu a părăsit „Cetatea Eternă”. Fiul său este noul moștenitor al „Împăratului Romei”. Reacția fanilor lui Lazio a făcut înconjurul Italiei, după ce Francesco a declarat că nu îl va împiedica pe fiul său să meargă la rivala de moarte, Lazio. Cristiano joacă la AS Roma U15 și e unul dintre jucătorii de mare perspectivă ai romanilor. Nu e clar pe ce poziție „va face carieră”, însă poate moștenitorul tricoului cu numărul 10.

Lorenzo Bonucci, 8 ani, AC Torino. Incredibil, dar adevărat. Fiul lui Leonardo Bonucci, stâlpul apărării „Bătrânei Doamne”, joacă la academia lui AC Torino, marea rivală din oraș a celor de la Juventus. Lorenzo Bonucci este îndrăgostit de AC Torino, iar la șase ani l-a șocat pe tatăl său după ce i-a spus că vremea să joace la rivala din oraș.

„După cum știți, Lorenzo e mare fan Andrea Belotti și îi place AC Torino. A avut un trial acolo și i-a plăcut. Nu văd nicio problemă în privința alegerii sale. Tot ceea ce contează e să să se distreze”, a declarat în urmă cu doi ani jucătorul lui Juventus, Leonardo Bonucci. Celălalt frate al lui Lorenzo este fan Juventus, așa că între cei doi deja au apărut certuri pe teme de fotbal.