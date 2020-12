Ronaldo Koeman a vorbit despre plecarea lui Lionel Messi: „Lucrurile nu se schimbă foarte mult”

Ronald Koeman vorbit despre posibila plecare a lui Messi de pe Camp Nou. Olandezul a fost prezent la conferința de presă de dinaintea meciului Barcelona – Eibar, programat marți, 29 decembrie. Printre mai multe subiecte, antrenorului catalanilor a dezbătut și declarațiile din ultimul interviu al argentinianului.

Lionel Messi a vorbit pentru televiziunea spaniolă „La Sexta” despre perioadă pe care a traversat-o în 2020, dar și despre ce are de gând să facă în viitor.

Declarațiile pe care sextuplul Balon de Aur i le-a dat jurnalistului Jordi Evolve au ajuns rapid în presa internațională de sport, cel mai interesant subiect fiind cel legat de posibila plecare de la Barcelona.

Potențiala plecare a lui Lionel Messi de la Barcelona, analizată de Ronald Koeman: „Apreciez că a vorbit frumos despre mine”

După ce Paris Saint-Germain l-a concediat pe Tuchel, Mauricio Pochettino a devenit principalul favorit la banca tehnică a campioanei Franței. Speculațiile au apărut imediat, presa din Hexagon bănuind că tehncianul argentinian va încerca să își convingă compatriotul să ajungă pe Parc des Princes, în vara lui 2021.

Ronaldo Koemen are însă o altă părere: „Faptul că a amânat decizia cu privire la viitorul său nu schimbă lucrurile prea mult. Nu știu dacă este adevărat despre Pochettino la PSG, dar Messi iși va decide singur viitorul, iar acest lucru nu va depinde de un antrenor”, a declarat antrenorul Barcelonei, conform sport.es.

Koeman a dezvăluit că nu a urmărit integral interviul lui Messi, dar este recunoscător pentru vorbele frumoase spuse de argentinian la adresa sa „Nu am văzut interviul, dar trebuie să îl văd. Bineînțeles că apreciez că a vorbit frumos despre mine. Încerc să pun echipa în mișcare. Este un an de tranziție și el este un jucător foarte important”, a adăugat olandezul.

Messi nu va juca în ultimul meci din 2020

Barcelona are meci cu Eibar, în etapa a 16-a din LaLiga, dar Messi e în continuare în Argentina, acolo unde a petrecut Crăciunul cu familia. Playmakerul a primit câteva zile în plus de odihnă, deoarece are o problemă la gleznă și nu va evolua contra lui Eibar. Messi e așteptat să revină la ședințele de pregătire ale catalanilor miercuri, 30 decembrie.

„În primul rând, Leo a avut un disconfort la gleznă și de aceea nu a putut să se antreneze sau să fie apt pentru meciul de mâine. Din acest motiv a mai avut două zile de vacanță. Medicii i-au recomandat odihna. Se va întoarce la antrenamente după partida cu Eibar”, a mai declarat Ronald Koeman.

Barca e a cincea în campionat, la opt puncte în spatele primelor două clasate, Atletico Madrid și Real Madrid, echipe aflate la egalitate de puncte. Fotbaliștii lui Diego Simeone au însă două partide mai puțin disputate spre deosebire de rivala pregătită de Zinedine Zidane.

