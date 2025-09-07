Ronaldo l-a depășit pe Messi și este la un gol distanță de un nou record istoric. Cine e fotbalistul necunoscut mai prolific decât el în preliminariile CM

Echipa sa a demolat micuța națională din Caucaz, iar starul lui Al Nassr și-a îmbunătățit cifrele.

ADVERTISEMENT

Carlos Ruiz, din Guatemala, e mai prolific decât Ronaldo

CR 7 are 140 de goluri pentru echipa națională a Portugaliei și este cel mai bun marcator internațional din toate timpurile. Prin cele două goluri marcate aseară el a ajuns la 942 reușite în cariera sa și se apropie vertiginos de borna 1000, pe care și-a propus-o.

Ronaldo este la un pas de a stabili și un nou record. El a ajuns la 38 de goluri în calificările pentru Cupa Mondială. L-a depășit pe Messi și e la doar o reușită de jucătorul cu cele mai multe goluri în aceste faze ale competiției.

ADVERTISEMENT

Singurul care are mai multe goluri decât el în preliminariile pentru edițiile Cupei Mondiale este guatemalezul Carlos Ruiz. Fostul atacant, care și-a agățat ghetele în 2016, este jucătorul cu cele mai multe selecții pentru Guatemala (133), pentru care a marcat 68 de goluri. Și a făcut-o de 39 de ori când a încercat să conducă echipa națională la o Cupă Mondială, lucru pe care nu l-a reușit niciodată.

Ronaldo îl poate depăși contra Ungariei

Acum, cu încă cinci meciuri până la Cupa Mondială din 2026 și judecând după forma sa, Ronaldo, va doborâ acest record. Poate chiar în meciul următor al echipei sale, care întâlnește Ungaria, tot în deplasare.

ADVERTISEMENT

În toate preliminariile pentru Cupa Mondială, în care a jucat Ronaldo, cea mai mare victimă a golurilor lui este Luxemburg (șase), urmată de Andorra și Letonia, fiecare dintre ele încasând câte cinci goluri. CR 7 a jucat deja la cinci turnee finale.

ADVERTISEMENT

Golgheterul actualelor preliminarii este Ali Almoez din Qatar, care a marcat de 12 ori. El poate atinge un număr mai mare, deoarece echipa sa va juca într-o grupă de recalificări și va mai avea la dispoziție minimum două meciuri pentru a-și îmbunătăți cifrele. Pe locul doi este iranianul Mehdi Taremi, cu zece goluri.

Florin Tănase e golgheterul României

Întrucât preliminariile din zona Europei au început mai târziu, iar unele echipe, precum Portugalia, au jucat doar un meci până acum, niciun fotbalist european nu este în Top 5 golgheteri. Cel mai prolific până acum e croatul Kramaric, care a marcat de cinci ori. Haaland (Norvegia) și Schick (Cehia) au câte patru goluri.

ADVERTISEMENT

Pentru România, cele mai multe goluri le are Florin Tănase. Atacantul FCSB-ului a marcat atât în Austria (scor 1-2), cât și cu Cipru (scor 2-0).