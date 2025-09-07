Sport

Ronaldo l-a depășit pe Messi și este la un gol distanță de un nou record istoric. Cine e fotbalistul necunoscut mai prolific decât el în preliminariile CM

Căpitanul Portugaliei a ajuns la 140 de goluri la echipa națională și mai are nevoie de unul pentru a deveni fotbalistul cu cele mai multe goluri în preliminariile Cupei Mondiale
Catalin Oprea
07.09.2025 | 08:46
Ronaldo la depasit pe Messi si este la un gol distanta de un nou record istoric Cine e fotbalistul necunoscut mai prolific decat el in preliminariile CM
ANALIZĂ FANATIK
Cristiano Ronalo e la un gol de recordul lui Carlos Ruiz FOTO colaj fanatik

Cristiano Ronaldo a marcat două goluri pentru Portugalia împotriva Armeniei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Echipa sa a demolat micuța națională din Caucaz, iar starul lui Al Nassr și-a îmbunătățit cifrele.

ADVERTISEMENT

Carlos Ruiz, din Guatemala, e mai prolific decât Ronaldo

CR 7 are 140 de goluri pentru echipa națională a Portugaliei și este cel mai bun marcator internațional din toate timpurile. Prin cele două goluri marcate aseară el a ajuns la 942 reușite în cariera sa și se apropie vertiginos de borna 1000, pe care și-a propus-o.

Ronaldo este la un pas de a stabili și un nou record. El a ajuns la 38 de goluri în calificările pentru Cupa Mondială. L-a depășit pe Messi și e la doar o reușită de jucătorul cu cele mai multe goluri în aceste faze ale competiției.

ADVERTISEMENT

Singurul care are mai multe goluri decât el în preliminariile pentru edițiile Cupei Mondiale este guatemalezul Carlos Ruiz. Fostul atacant, care și-a agățat ghetele în 2016, este jucătorul cu cele mai multe selecții pentru Guatemala (133), pentru care a marcat 68 de goluri. Și a făcut-o de 39 de ori când a încercat să conducă echipa națională la o Cupă Mondială, lucru pe care nu l-a reușit niciodată.

Ronaldo îl poate depăși contra Ungariei

Acum, cu încă cinci meciuri până la Cupa Mondială din 2026 și judecând după forma sa, Ronaldo, va doborâ acest record. Poate chiar în meciul următor al echipei sale, care întâlnește Ungaria, tot în deplasare.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul...
Digi24.ro
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător

În toate preliminariile pentru Cupa Mondială, în care a jucat Ronaldo, cea mai mare victimă a golurilor lui este Luxemburg (șase), urmată de Andorra și Letonia, fiecare dintre ele încasând câte cinci goluri. CR 7 a jucat deja la cinci turnee finale.

ADVERTISEMENT
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Digisport.ro
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”

Golgheterul actualelor preliminarii este Ali Almoez din Qatar, care a marcat de 12 ori. El poate atinge un număr mai mare, deoarece echipa sa va juca într-o grupă de recalificări și va mai avea la dispoziție minimum două meciuri pentru a-și îmbunătăți cifrele. Pe locul doi este iranianul Mehdi Taremi, cu zece goluri.

Florin Tănase e golgheterul României

Întrucât preliminariile din zona Europei au început mai târziu, iar unele echipe, precum Portugalia, au jucat doar un meci până acum, niciun fotbalist european nu este în Top 5 golgheteri. Cel mai prolific până acum e croatul Kramaric, care a marcat de cinci ori. Haaland (Norvegia) și Schick (Cehia) au câte patru goluri.

ADVERTISEMENT

Pentru România, cele mai multe goluri le are Florin Tănase. Atacantul FCSB-ului a marcat atât în Austria (scor 1-2), cât și cu Cipru (scor 2-0). România va juca marți în Cipru, de la ora 21.45, al patrulea meci din preliminariile CM 2026.

Donald Trump dă peste cap finala masculină de la US Open. Președintele Americii...
Fanatik
Donald Trump dă peste cap finala masculină de la US Open. Președintele Americii revine în tribunele de la Flushing Meadow după zece ani
Afacerea cu care a dat lovitura Costel Pantilimon. Produsele conțin ingrediente naturale și...
Fanatik
Afacerea cu care a dat lovitura Costel Pantilimon. Produsele conțin ingrediente naturale și sunt din ce în ce mai căutate în România: ”Sunt foarte sănătoase”
„Nu pot dormi noaptea!”. Erling Haaland, revoltă pe internet împotriva fostei sale echipe:...
Fanatik
„Nu pot dormi noaptea!”. Erling Haaland, revoltă pe internet împotriva fostei sale echipe: „Explicați-vă! Ce naiba se întâmplă acolo?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULUITOR! Ce salariu va încasa, de fapt, Ianis Hagi în Turcia. Suma impresionantă...
iamsport.ro
ULUITOR! Ce salariu va încasa, de fapt, Ianis Hagi în Turcia. Suma impresionantă primită la semnătură de tricolor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!