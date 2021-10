Ronaldo, la un pas să devină patron în Anglia! Ce cluburi i-au fost oferite: “Erau necesare investiţii de 50.000.000 de lire”

Ronaldo nu a putut să stea departe de fotbal, după ce s-a retras, astfel că a decis s-o preia pe Real Valladolid. Fostul internaţional brazilian , când a cumpărat 51% din acţiunile clubului.

La trei ani de la preluarea lui Real Valladolid, Ronaldo a oferit un amplu interviu pentru numărul din luna noiembrie al revistei . Cu această ocazie, fostul atacant a dezvăluit că putea să devină patronul unei echipe din Anglia, după ce i-au fost oferite două cluburi.

Ronaldo putea să fie patron în Anglia. Două cluburi au fost pe lista brazilianului

“Eram interesat să cumpăr o echipă, iar câteva persoane mă ajutau. Erau multe oportunităţi în Anglia. Brentford a fost una dintre echipele oferite. Am stat de vorbă cu cei de acolo şi am înţeles planul de afaceri, a fost plăcut.

Mai era un club din liga a treia, Charlton, cu mare tradiţie, care m-a abordat. Pentru aceste oportunităţi erau necesare investiţii de peste 50.000.000 de lire. Am decis s-o cumpăr pe Real Valladolid, pentru o sumă mult mai mică, şi am continuat să trăiesc în Madrid.

Distanţa scurtă între Valladolid şi Madrid a fost importantă, mă ajută să fiu aproape de afacerea mea tot timpul. Cred că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o”, a declarat Ronaldo în interviul acordat revistei FourFourTwo.

Ronaldo nu şi-a luat gândul de la Premier League

Cu ocazia interviului, Ronaldo a dezvăluit că are în plan să cumpere un club din Anglia, mai ales că vrea să-şi facă o reţea de cluburi. Cu toate acestea, brazilianul a susţinut că un astfel de proiect nu poate fi luat în discuţie în acest moment.

“Prima ligă a Angliei rămâne un obiectiv pentru viitorul apropiat. Când am preluat-o pe Valladolid, ideea mea este să-mi extind afacerea şi să încerc să dezvolt o reţea de echipe.

Din moment ce la Valladolid am băgat bani din propriul buzunar, acum nu am lichidităţi pentru a investi simultan în mai multe cluburi.

Sincer să fiu, un alt proiect în acest moment ar complica puţin lucrurile. Sunt foarte fericit de cum decurg lucrurile în acest moment”, a mai spus Ronaldo.

Ronaldo vrea s-o readucă pe Real Valladolid în La Liga

La finalul sezonului trecut, Real Valladolid a retrogradat din La Liga, după ce s-a clasat pe penultimul loc. Echipa lui Ronaldo trage să se reîntoarcă în prima ligă, iar după 9 etape din Segunda Division ocupă locul 9, la 2 puncte de ultimul loc care duce în play-off-ul pentru promovare.

Ronaldo a ajuns să deţină 82% din acţiunile lui Real Valladolid. Brazilianul şi-a mărit portofoliul în aprilie 2020, în plină pandemie. În septembrie 2018, atunci când a achiziţionat 51% din acţiuni, “Il Fenomeno” a plătit 30.000.000 de euro.

Patronii model pentru Ronaldo: “Ei sunt inspiraţia mea”

La finalul primului sezon ca patron, şi a dezvăluit care sunt patronii model pentru el. Pe listă se regăseau trei oameni care i-au influenţat cariera de fotbalist.

“Ei sunt inspiraţia mea. Massimo Moratti, Florentino Perez şi Andres Sanchez, de la Corinthians. Cu Florentino sunt în permanent contact, Real Madrid este un club la care ţin foarte mult. El a fost cel care m-a învăţat ceea ce ştiu. Am ajuns la Madrid şi am fost al treilea “galactic”.

Mi s-a părut un proiect grandios. Fotbalul s-a schimbat mult din acel moment. Toate aceste lucruri am încercat să le duc în Brazilia. Andres Sanchez la Corinthians a început de la zero şi acum au cea mai bună infrastructură”, dezvăluia Ronaldo.

Ronaldo a jucat la marile rivale din Spania şi Italia

Ronaldo a avut o carieră fabuloasă, iar în CV-ul lui se regăsesc mari rivale din Spania şi Italia. După două sezoane în Brazilia, la Cruzeiro, “Il Fenomeno” s-a transferat la PSV, ca mai apoi să joace la FC Barcelona, Inter, Real Madrid, AC Milan şi Corinthians.

Pentru naţionala Braziliei, Ronaldo a jucat 98 de meciuri şi a marcat 62 de goluri. În palmares are două Cupe Mondiale, în 1994 şi 2002, însă doar la turneul din Coreea de Sud şi Japonia a fost pe teren. În 2020, brazilianul a fost inclus, de jurnaliştii revistei France Football, în cel mai bun “11” din istoria fotbalului.