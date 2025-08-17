Ronaldo mania a cuprins India! Cum au putut să reacționeze jucătorii lui FC Goa când au aflat că își vor întâlni idolul. Video

Sport

Alex Bodnariu
17.08.2025 | 08:04
Veste uriașă pentru fotbalul indian. FC Goa va juca în această toamnă cu Al Nassr în AFC Champions League Two, iar fanii echipei asiatice au sărbătorit când au aflat că marele Cristiano Ronaldo le va vizita țara.

Al Nassr va juca în India. Când are loc meciul cu FC Goa

Vineri, pe 15 august, în Malaezia, la Kuala Lumpur, a avut loc tragerea la sorți pentru grupele AFC Champions League Two. Al Nassr, echipa la care evoluează deja de câteva sezoane bune multiplul câștigător al „Balonului de Aur”, a picat în grupa D, alături de Al Zawraa FC, FC Istiklol și FC Goa.

Momentul a fost sărbătorit de fanii fotbalului din India. Vedetele de la Al Nassr vor face deplasarea pentru meciul cu FC Goa, și se anunță o atmosferă de senzație pe Jawaharlal Nehru Stadium, o arenă de 19 mii de locuri din Margao, Goa.

FC Goa are un lot estimat la doar 4,5 milioane de euro, iar fotbaliștii indieni vor avea șansa să joace în fața unor nume uriașe din fotbalul mondial. La Al Nassr evoluează Ronaldo, Coman, Mané, João Félix sau Aymeric Laporte.

Un videoclip cu reacția suporterilor, în momentul în care au aflat cu cine au picat favoriții lor, s-a viralizat pe social media. Va fi sărbătoare generală în India pe data de 22 octombrie, atunci când Goa va primi vizita celor de la Al Nassr.

Cristiano Ronaldo se căsătorește cu Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo trăiește o viață de lux în Arabia Saudită. Portughezul e plătit cu sute de milioane de euro de șeici și speră ca, în acest sezon, să câștige în sfârșit un trofeu cu Al Nassr. Echipa sa a terminat abia pe locul 3 în stagiunea precedentă.

În această vară, CR7 s-a logodit cu partenera sa de viață, Georgina Rodriguez. Jurnaliștii spanioli au aflat că „nunta secolului” va avea loc anul viitor, înainte de finala Campionatului Mondial, pe 19 iulie.

