Marele regret al brazilianului Ronaldo: ”Marcam de două ori mai multe goluri dacă aveam capul lui Messi sau Cristiano”

Dublu campion mondial și de două ori câștigător al Balonului de Aur, fostul atacant de la Barcelona, Inter Milano și Real Madrid consideră că argentinianul și portughezul, alături de Pele și Diego Maradona, sunt ai tuturor timpurilor.

Fostul mare atacant brazilian este în prezent patron la două cluburi, și în țara natală la Cruzeiro.

Leo Messi și Cristiano Ronaldo, dați exemplu de fostul mare atacant brazilian

Brazilianul Ronaldo a fost invitat la emisiunea Bobo TV, de pe canalul fostului atacant italian Christian Vieri, și a dezvăluit că dacă ar fi avut mentalitatea lui Leo Messi sau a lui Cristiano Ronaldo ar fi reușit să marcheze de două ori mai multe goluri.

”Messi este extraordinar, are viteză și forță fizică. Este dornic să marcheze goluri, apoi este la fel de bun în afara terenului ca toți din această generație, spre deosebire de noi. Gândește-te doar dacă aș fi avut capul lui Messi sau Ronaldo, aș fi putut avea de două ori mai multe goluri.

După părerea mea Benzema este cel mai bun atacant în acest moment, dar Lewandowski este foarte aproape. Haaland va deveni foarte puternic, poate chiar numărul unu, dar nu are tehnica primilor doi”, a declarat ”Fenomenul” Ronaldo, conform site-ului .

Brazilianul crede că Mbappe merită să câștige 50.000.000 de euro pe an

Legendarul fotbalist brazilian speră ca Neymar să poată aduce un nou titlu mondial pentru ”Selecao” și consideră că francezul Kylian Mbappe este un jucător extraordinar care merită să câștige sume importamnte de bani.

”Neymar poate face ce am făcut și eu pentru Brazilia, îi doresc să poată câștiga Cupa Mondială. La cifre m-a depășit pe mine, pe Zico, pe Romario, acum mai are 5 goluri să-l depășească pe Pele. Mă înnebunește, marchează mult, apoi poate există cineva care îl critică pentru viața sa privată și pentru că a câștigat puține premii individuale.

Mbappe este puternic, are viteză și stăpânire de sine în fața porții și toate acestea îl vor ajuta să devină numărul unu. Am citit că va merge la Real și va câștiga 50 de milioane pe an… Eu am făcut parte din generația greșită (n.r. – râde).

Industria fotbalului crește foarte mult, este corect ca vedetele să ia din ce în ce mai mulți bani. Dacă este așa astăzi, este pentru că au existat jucători care i-au inspirat, exact așa cum ni s-a întâmplat nouă”, a spus Ronaldo.

Cum se făceau antrenamentele pe vremea lui Ronaldo

Brazilianul consideră că fotbalul a progresat foarte mult și a dat ca exemplu faptul că în perioada sa jucătorii erau nevoiți să alerge foarte mult la antrenamente atunci când ar fi trebuit să existe exerciții bazate pe necesitățile fiecărui fotbalist.

”Am încercat de toate, în copilărie am văzut că sunt mai puternic decât ceilalți. Golurile pe care le-am înscris după ce driblam 3-4 jucători? Nu e ceva ce se poate antrena. La Inter i-am spus lui Taribo West să jucăm unu la unu, el credea că mă poate opri (n.r. – râde).

În fotbalul generației noastre făceam antrenamente foarte proaste, îmi amintesc că trebuia să alergăm 6-7 kilometri ceea ce nu m-a ajutat pentru că eram sprinter. Făceam 30-35 de sprinturi pe meci. Am crezut că trebuie să ajung la 40, dar nu i-am putut convinge de asta pe antrenori.

Cu Hector Cuper, pentru că trebuie să vorbim despre el, ne încălzeam cu 3 kilometri de alergare. Noroc că lucrurile s-au îmbunătățit peste ani”, a încheiat legendarul Ronaldo.