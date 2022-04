Ronaldo Nazario a comparat Campionatul Mondial cu sexul: „Este foarte greu să te lipsești de ambele”

Ronaldo Nazario a fost un celebru jucător ce a evoluat la echipe ca , Inter Milano sau Real Madrid. În 2002, el a câștigat Campionatul Mondial din Japonia și Coreea de Sud, fiind cap de listă la număr de goluri marcate (opt).

Ronaldo Nazario, un pasionat al Campionatului Mondial și al sexului

Ronaldo a comparat Campionatul Mondial cu sexul și a recunoscut că nu se poate lipsi de niciuna dintre ele. Întrebat de un jurnalist dacă victoria din finala Campionatului Mondial 2002 este mai bună decât sexul, brazilianul a dat un răspuns elaborat.

„Este foarte greu să te lipsești de ambele, dar nu cred că sexul ar putea fi vreodată la fel de satisfăcător ca și câștigarea Campionatului Mondial. Nu că sexul n-ar fi grozav, dar Campionatul Mondial are loc doar o dată la patru ani, iar sexul este mult mai regulat decât atât”, a spus Ronaldo după meciul cu Germania din finală.

Legenda braziliană a avut adesea o atitudine relaxată față de sex. Într-un interviu acordat în 2011, el a dezvăluit că întreținerea de relații sexuale înainte de meciuri îl ajuta să aibă performanțe mai bune.

„Am făcut sex de mai multe ori înainte de unele meciuri”, a declarat Ronaldo pentru un post brazilian de televiziune. „Te ajută să te concentrezi. Totuși, nu toți antrenorii te lasă să faci sex înainte de un meci. Am observat că, în unele meciuri, am jucat mai bine pentru că am făcut sex înainte de ele”, a mărturisit fostul jucător de la .

Ronaldo Nazario, în vârstă de 45 de ani, are în prezent o relație cu frumoasa blondă Cecina Locks, cu 13 ani mai tânără decât el. Cecina, care este model, ar fi început să se întâlnească cu fosta vedetă braziliană în 2015.

A câștigat Campionatului Mondial de două ori

Ronaldo a câștigat celebrul trofeu de la Campionatul Mondial de două ori în carieră, în 1994 și 2002. Deși nu a intrat pe teren în Statele Unite, a avut un rol esențial în Japonia și Coreea de Sud, marcând cele mai multe goluri din turneu.

Fostul jucător a înscris două goluri în victoria împotriva Germaniei din 2002, făcând ca Brazilia să devină campioană mondială pentru a cincea oară în istorie.

Ronaldo a mai spus că cel de-al doilea Campionat Mondial câștigat de el a fost un „moment minunat” la care înainte nici nu putea visa.

Dublul câștigător al Balonului de Aur, Ronaldo Nazario a apărut din nou în tricoul Braziliei la Campionatul Mondial din 2006, dar, în ciuda celor trei goluri marcate, nu a putut evita ca țara sa să fie eliminată de către Franța în faza sferturilor de finală.