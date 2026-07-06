Ronaldo nu a avut milă de Carlo Ancelotti și Vinicius după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială: „Decizii proaste”

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Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială încă din optimi, iar legendarul Ronaldo (49 de ani) s-a pronunțat cu privire la deciziile care au dus la eșecul cu Norvegia, 1-2. Fostul mare atacant l-a criticat pe selecționerul Carlo Ancelotti, dar nici vedeta Vinicius Junior nu a scăpat de analiza tăioasă realizată la finalul meciului.

Ronaldo l-a „desființat” pe Carlo Ancelotti după Brazilia – Norvegia 1-2

Ronaldo a declarat că selecționerul italian a greșit când l-a lăsat în afara lotului pe fotbalistul lui Chelsea, Joao Pedro, iar fostul „Balon de Aur” e de părere că Endrick merita mai multe minute la turneul final. „Trebuie să fiu sincer, cred că eliminarea a pornit de la deciziile de pe bancă. Carlo Ancelotti este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, dar în această seară a făcut prea multe greșeli.

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Nu înțeleg de ce Joao Pedro nu a făcut parte din lot. A avut un sezon excelent, este în formă, iar Brazilia avea nevoie de un atacant care să ofere ceva diferit. Apoi, ne uităm la Endrick. De fiecare dată când a intrat, a adus energie, agresivitate, imprevizibilitate. Dar a petrecut aproape toată Cupa Mondială pe bancă. Nu înțeleg acest lucru”, a declarat „Fenomenul”, conform , la finalul meciului . Ronaldo a colaborat timp de un an (2007-2008) cu Carlo Ancelotti la AC Milan.

Ronaldo, deranjat de prestația lui Vinicius

Apoi, Ronaldo l-a criticat și pe Vinicius, despre care a afirmat că nu s-a ridicat la nivelul scontat. „Și Vinicius Junior trebuie să-și asume responsabilitatea. Știm cu toții cât de talentat este, dar nu a fost un turneu bun pentru el. Nu a arătat în niciun moment ca jucătorul care domină la nivel de club. Când Brazilia a avut nevoie de cele mai mari vedete, nu s-a impus cu adevărat.

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Norvegia a meritat victoria, să fie clar. Au fost organizați, disciplinați și Haaland a pedepsit toate greșelile. Dar Brazilia a ajutat Norvegia cu decizii proaste chiar înainte de startul meciului. La acest nivel, o greșeală sau două îți pot încheia Cupa Mondială. În această seară au fost prea multe”, a fost concluzia fostului mare atacant după ce .

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Ronaldo, eroul Braziliei la ultima Cupa Mondială câștigată

Ultima ediție de Cupă Mondială la care Brazilia a cucerit trofeul a fost cea din 2002, găzduită de Japonia și Coreea de Sud. A fost un turneu fabulos pentru Ronaldo, care a câștigat Gheata de Aur cu cele 8 goluri marcate. Legendarul atacant a înscris ambele reușite din finala cu Germania, câștigată cu 2-0 de „Selecao”.