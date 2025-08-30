Ronaldo, pus în umbră de ultimul transfer al lui Al Nassr. Cine i-a luat fața starului portughez

Al Nassr se anunță deja una dintre pretendentele la titlu în noul sezon al campionatului Arabiei Saudite. Echipa lui Cristiano Ronaldo, care n-a câștigat până acum titlul la arabi, pare tot mai puternică, grație ultimelor transferuri.
Unul dintre noii veniți, portughezul Joao Felix, a marcat de trei ori, în prima etapă, în care Al Nassr a zdrobit în deplasare pe Al Taawon, scor 5-0. Felix se anunță astfel un pretendent la titlul de golgheter deținut de Ronaldo și la care nimeni n-a attentat.
Fostul jucător al lui Atletico Madrid și FC Barcelona a deschis scorul în minutul șapte, când a finalizat din careu, o pasă din stânga a lui Angelo. El a recidivat în minutul 67, cu un șut din marginea careului. Cu trei minute înainte de final, Joao a punctat a treia oară, profitând de o recuperare.
Joao Felix a ajuns la arabi, după ce Al-Nassr și Chelsea s-au înțeles pentru suma de 30 milioane de euro, care poate ajunge până la 50, cu tot cu bonusuri. De asemenea, londonezii au păstrat și un procent dintr-un eventual viitor transfer.
La Al-Nassr, va avea 9,6 milioane de euro pe an, probabil cel mai mare salariu din carieră. Trecerea în Arabia Saudită a fost însă catalogată ca un eșec profesional, ținând cont că fotbalistul era luat de Atletico de la Benfica, în 2019, pentru 127 de milioane de euro.
De atunci, el nu s-a impus nici la madrileni, dar nici la Barcelona, AC Milan și Chelsea. Faptul că la 25 de ani a ajuns în fotbalul arab nu a fost privit cu ochi buni de specialiști, dar debutul său, în Pro Saudi League, poate schimba percepția publicului.
Între reușitele lui, francezul Kingsley Coman, transferat de la Bayern Munchen, a marcat și el o dată. Iar Ronaldo a reușit golul 940 al carierei, transformând un penalty. Cu această victorie, echipa condusă de Jorge Jesus este lider după prima etapă.
Al-Kholood, echipă care l-a dat afară pe Cosmin Contra, la câteva zile după ce l-a numit antrenor, a cedat cu 1-2 pe terenul celor de la Al Ettifaq. La începutul verii, Contra a semnat cu Al-Kholood pentru un salariu generos, de aproximativ 2,5 milioane de dolari pe an.
Schimbarea acționariatului a dus însă la demiterea lui Contra, care n-a apucat să facă niciun antrenament la echipă. În locul lui a fost numit englezul Des Buckingham, care antrenase ultima data în 2024, formația britanică Oxford.