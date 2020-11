Ronaldo reacție genială după revenirea din izolare: “Cristiano s-a întors și asta e tot ce contează”

Cristiano Ronaldo a oferit o reacție genială după revenirea din izolare provocată de contactarea noului coronavirus. Cristiano a reușit o dublă pentru Juventus în meciul cu Spezia, declarând la final că se simte bucuros după revenirea pe teren.

Juventus a învins-o pe Spezia cu scorul de 4-1, golurile torinezilor fiind marcate de Morata 14′, Rabiot 67′ și Ronaldo 59′, 76′(P). Pentru echipa gazdă a marcat Tommaso Pobega în minutul 32.

Torinezii au urcat pe locul 3 în campionat cu 12 puncte aflându-se la 4 puncte în spatele liderului AC Milan.

Ronaldo reacție genială: “Cristiano s-a întors și asta e tot ce contează”

Cristiano Ronaldo a lipsit 19 zile de pe teren din cauza COVID-19, iar revenirea sa a fost una de excepție cu 2 goluri marcate: “Am stat în izolare, nu am avut niciun simptom, m-am simțit bine. Astăzi am făcut iarăși ceea ce iubesc să fac, să joc fotbal. Cristiano s-a întors și asta e tot ce contează.

Juventus este campioana ultimelor 9 ediții în Serie A, dar anul acesta lucrurile par să stea diferit, trupa antrenată de Andrea Pirlo având parte de un start dificil de campionat în timp ce AC Milan cu Ibrahimovic în prim plan traversează o formă foarte bună.

“Serie A este un campionat competitiv. Milan trece printr-o perioadă foarte bună, la fel ca Lazio și Napoli. Noi trebuie să muncim din greu, suntem în creștere de formă” a declarat Cristiano Ronaldo.

Andrea Pirlo: “Îl așteptam pe Ronaldo”

Tehnicianul celor de la Juventus, Andrea Pirlo, a comentat distribuția tactică a echipei sale dar și rolul portughezului în jocul lui Juventus: “Am făcut modificări în sistemul de joc, i-am oferit libertate de joc lui Arthur. Ronaldo este în creștere de formă, îl așteptam

Și Dybala este în revenire de formă, vom vedea randamentul în zilele următoare. Am evoluat bine în repriza secundă, am avut dorința de a câștiga iar Ronaldo ne-a ajutat. Sunt jucători care stau să revină dar indiferent de cine va intra pe teren, pe faza defensivă ne vom apăra cu 4 oameni.

Încerc să simplific modul în care ne organizăm defensiva, trebuie să ne așezăm pe două linii apropiate, este mult mai ușor să accelerezi 5 metri pe faza de tranziție decât să revii cu adversarul 70 de metri în defensivă” a declarat Andrea Pirlo.

