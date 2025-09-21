Ronaldo se apropie vertiginos de golul 1000. Portughezul și-a propulsat echipa pe primul loc în Arabia Saudită

A fost festival de goluri pe Al-Awwal Park pentru Al Nassr care s-a distrat împotriva unei formații, Al Riyadh, foarte fragilă în apărare. Vedetele lui Jorge Jesus s-au dezlănțuit și au câștigat cu 5-1, dar diferența ar fi putut fi și mai mare dacă nu ar fi fost prestația remarcabilă a portarului Milan Borjan, care a activat și în România.

CR 7 a ajuns la 946 goluri în carieră

Cristiano Ronaldo a marcat o dublă și a ajuns la 946 de goluri, rămânând ferm în obiectivul său de a atinge cifra istorică de 1.000 de reușite în carieră. O provocare care, în ritmul reușitelor sale, pare să fie la îndemâna lui fără complicații majore.

Celălalt mare protagonist a fost Joao Félix, decisiv cu două goluri și o pasă de gol. Atacantul venit de la Chelsea a marcat deja cinci goluri în campionat, confirmând că sosirea sa în Arabia Saudită a fost o decizie bună pentru a-și relansa cariera.

Un gol a reușit și Kingsley Coman, o altă achiziței important din această vară. Cu această victorie, Al Nassr este acum liderul campionatului saudit, egalând echipa Al Ittihad la puncta (ambele au 9 puncte), dar depășind-o la golaveraj.

A primit trofeul Gheata de Aur

CR7 a sărbătorit golurile în fața suporterilor adverși, care scandau numele lui Leo Messi, ducându-și mâna la ureche și zâmbindu-le ironic. Nu a fost pentru prima dată când fanii adverși încearcă să-l enerveze în acest fel.

titlu pe care l-a câștigat și în urmă cu două sezoane.

Ronaldo a reușit să înscrie de 25 de ori în stagiunea precedentă, la două goluri distanță de principalul urmăritor, Ivan Toney, și la patru reușite de fostul său coleg de la Real Madrid, Karim Benzema. Lupta a fost mult mai strânsă decât cea din urmă cu două sezoane, atunci când Saudi Pro League nu era plină de vedete.

Astfel, lusitanul și-a trecut în cont al șaptelea titlu de golgheter al unui campionat. De-a lungul carierei sale, în afară de cele două sezoane din Golf, el a mai fost golgheter în Premier League, Serie A și de trei ori în La Liga.

Câștigă 500.000 de euro pe zi

În ciuda faptului că are 40 de ani, Ronaldo a semnat recent, în luna iunie, un nou contract cu Al Nassr, ajungând să câștige suma de 488.000 de lire sterline, adică aproximativ 500.000 de euro, pe zi. În ultimul an, starul lusitan a înregistrat venituri totale în valoare de 192,4 milioane de dolari, adică aproape dublu față de rivalul său de-o viață Lionel Messi.

. În general, la micul dejun acesta consumă o felie de pâine sau două cu avocado. Nu lipsește nici salata de fructe, sucul de portocale, cafeaua, și niici brânza cu șuncă.

Și chiar el a recunoscut la un moment dat că pâinea mai e înlocuită și cu alte produse de patiserie. Astfel, sunt dimineți în care marele fotbalist alege să consume și un croissant la micul dejun.