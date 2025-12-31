Ronaldo, şeful banilor! Top 10 al celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025: 1,4 miliarde de dolari câştigaţi

ADVERTISEMENT

Sumele „aruncate” în industria sportului cresc exponenţial de la un an la altul, astfel că vârfurile din sporturile populare câştigă sume inimaginabile pentru oamenii de rând. şi sportivii obişnuiţi, în 2025 cel mai bine plătiţi 10 sportivi acumulând împreună 1,4 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Ronaldo, şeful banilor! Top 10 al celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025

Pe primul loc în top rămâne eternul Cristiano Ronaldo. Starul naţionalei Portugaliei şi al lui Al Nassr a strâns 275 de milioane de dolari. Este una dintre cele mai mari sume din istorie pentru un sportiv, doar Floyd Mayweather reuşind să câştige mai mult într-un an decât starul portughez în 2025. Fostul pugilist american a acumulat 300 de milioane de dolari în 2015, pe locul 2 în câștigurile sale fiind anul 2018 cu 285 de milioane. Dar care sunt sportivii care au performat cel mai bine din punct de vedere financiar în 2025? FANATIK vă prezintă top 10:

ADVERTISEMENT

1. Cristiano Ronaldo (fotbal, Al Nassr):

275.000.000 de dolari (225.000.000 de dolari salariu, 50.000.000 de dolari din marketing şi publicitate) Cristiano Ronaldo este sportivul cu cele mai mari venituri din 2025. Majoritatea banilor vin din contractul faraonic pe care îl are cu Al Nassr, 225 de milioane de dolari pe an fiind salariul portughezului. 50 de milioane de dolari vin din contracte de publicitate, marketing şi alte investiţii lucrative ale lusitanului, care se apropie de 1 miliard de urmăritori pe toate platformele de reţele de socializare. Cristiano Ronaldo îşi menţine locul fruntaş, ba chiar s-a desprins în fruntea ierarhiei, diferenţa faţă de locul 2 fiind de peste 100 de milioane de dolari. În 2025, a intrat în topul select al miliardarilor din sport.

2. Steph Curry (baschet, Golden State Warriors):

156.000.000 de dolari (56.000.000 de dolari salariu, 100.000.000 de dolari publicitate şi marketing)

Steph Curry obţine 56.000.000 de dolari de la Golden State Warriors. În 2023 a semnat un contract uriaş cu compania Under Armour, care îi aduce venituri uriaşe din publicitate. Mai mult, între 2029 şi 2034 va încasa 75 de milioane de dolari sub formă de compensaţii pentru acţiunile pe care le are conform contractului cu producătorul de echipament. Şi-a prelungit contractul cu Golden State, iar salariul său până la finalul sezonului 2027 va fi de 62.600.000 de dolari, cel mai mare din NBA.

3. Tyson Fury (box)

146.000.000 de dolari (140.000.000 de dolari din box, 6.000.000 de dolari din marketing şi publicitate)

Câştigurile uriaşe din luptele cu Oleksandr Usîk îi alină înfrângerile lui Tyson Fury. Deşi al doilea meci în care a luptat pentru toate centurile mondiale s-a desfăşurat pe 21 decembrie 2024, câştigurile sunt raportate pe 2025. Şi nu sunt deloc mici. Englezul a încasat 140.000.000 de milioane de dolari în ring. Alte 6 milioane de dolari au venit din contractele de publicitate pe care le are britanicul, una dintre acestea fiind promovarea statului Malta, acolo unde s-a antrenat pentru revanşa cu Usîk. Cel mai probabil este ultimul an în care Tyson Fury este în acest top.

4. Dak Prescott (fotbal american, Dallas Cowboys)

137.000.000 de dolari (127.000.000 de dolari salariu, 10.000.000 de dolari din publicitate şi marketing)

Dallas Cowboys aşteaptă un nou titlu în NFL din 1995, dar este una dintre cele mai valoroase francize din fotbalul nord-american. Iar cel mai bine plătit jucător din NFL este quarter-back-ul celor de la Cowboys. Dak Prescott a semnat în septembrie prelungirea pe 4 ani a contractului, care îi asigură 240.000.000 de dolari. A folosit un artificiu astfel încât o parte a salariului să fie un bonus la semnătură şi pentru anul 2025, astfel că veniturile salariale au fost de 127.000.000 de dolari. Din publicitate şi marketing mai obţine 10.000.000 de dolari, având contracte cu Nike’s Jordan, Dick’s Sporting Goods şi Lowe’s.

5. Leo Messi (fotbal, Inter Miami)

135.000.000 de dolari (60.000.000 de dolari salariu, 75.000.000 de dolari din publicitate şi marketing)

Leo Messi este departe de marele rival all time al lui Cristiano Ronaldo, la capitolul venituri. Diferenţa se face la salariu, Messi având la Miami „doar” 60.000.000 de dolari pe an. Argentinianul face mai mult decât Ronaldo din marketing şi publiciate, graţie contractelor uriaşe cu Adidas, în principal, dar şi cu alte branduri, care îi aduc alte 75.000.000 de dolari. El a lansat şi o colecţie de încălțăminte alături de artistul Bad Bunny şi a creat o companie de producţie, numită „525 Rosario”, care să creeze şi să difuzeze desene animate.

6. Lebron James (baschet, LA Lakers)

133.800.000 de dolari (48.800.000 de dolari salariu, 85.000.000 de dolari publicitate şi marketing)

Starul lui LA Lakers ar putea fi la ultimul său sezon din NBA, al 23-lea. Însă şi fără cariera sportivă, James are un adevărat imperiu de business. A fost al doilea sportiv activ, alături de Tiger Woods, care a atins borna de 1.000.000.000 de dolari, podiumul sportivilor miliardari fiind completat recent de Cristiano Ronaldo. Lebron James are investiţii importante în mai multe companii. În 2011, a cumpărat 2% din acţiunile clubului Liverpool pentru 6.500.000 de dolari, care valorează azi aproximativ 100.000.000 de dolari.

7. Juan Soto (baseball, New York Mets)

114.000.000 de dolari (109.000.000 de dolari salariu, 5.000.000 de dolari publicitate şi marketing)

În decembrie 2024, Juan Soto a semnat un contract uriaş cu New York Mets, cu o valoare de, atenţie, 765.000.000 de dolari. Această mutare a dus la o creştere exponenţială a vânzării de bilete la meciurile lui Mets. Pe lângă salariul uriaş, Soto a primit un apartament de lux în New York, gardă de corp permanentă şi bilete VIP la toate meciurile de acasă. Încasează 5.000.000 de dolari graţie contractelor de publicitate cu o companie care produce energizante, cu jocul video „Call of Duty”, dar şi alte două companii din Republica Dominicană.

8. Karim Benzema (fotbal, Al Ittihad)

104.000.000 de dolari (100.000.000 de dolari salariu, 4.000.000 de dolari publicitate şi marketing)

În 2023, Benzema a primit o ofertă de nerefuzat de la Al Ittihad. Real Madrid l-a lăsat să plece gratis, iar starul francez, deşi deţinător en-titre al „Balonului de Aur” la momentul respectiv, a acceptat fără să stea pe gânduri oferta din Arabia Saudită. Benzema câştigă marea majoritatea a banilor din salariul uriaş de la Ittihad, 100.000.000 de dolari, contractul fiind valabil până în vara anului 2026.

9. Shohei Ohtani (baseball, LA Dodgers)

102.500.000 de dolari (2.000.000 de dolari salariu, 100.000.000 de dolari publicitate şi marketing)

Cazul lui Shohei Ohtani, probabil cel mai cunoscut jucător de baseball din lume, este, oarecum… straniu. A semnat un contract în valoare 700 de milioane de dolari pe o perioadă de 10 ani cu Los Angeles Dodgers, între 2024 şi 2033. Dar, clubul îi plăteşte pe perioada contractului doar 2.000.000 de dolari pe an, pentru a păstra limita salarială la un nivel minim. El va încasa restul de 68 de milioane de dolari pe sezon după încheierea contractului, între 2034 şi 2043. Chiar şi cu acest artificiu, Ohtani intră în acest top graţie contractelor beton de publicitate cu firme din SUA, dar şi din Japonia, care îi aduc anual 100.000.000 de dolari.

10. Kevin Durant (baschet, Houston Rockets)

101.400.000 de dolari (51.400.000 de dolari salariu, 50.000.000 de dolari publicitate şi marketing)

Ajuns la 35 de ani, Durant are un contract beton cu Houston Rockets, noua sa echipă şi va câştiga şi mai mult în 2026, 53.300.000 de dolari. Are două titluri de campion în NBA şi este cvadruplu campion olimpic cu naţionala Statelor Unite. Are o balanţă foarte echilibrată între veniturile salariale şi cele din publicitate şi marketing. Este şi unul dintre acţionarii minoritari de la PSG, prin compania Arctos Sports Partners, care a luat 12,5% din acţiunile clubului.

Cosmin „Dolăroiu” domină topul românilor

Cel mai bine plătit om din , cu 6 milioane de dolari pe an. Nu a reuşit să califice naţionala Emiratelor la Cupa Mondială, dar are al treilea cel mai mare salariu din lume ca selecționer, după Carlo Ancelotti şi Thomas Tuchel. Antrenorul român îl depăşeşte pe Radu Drăguşin, care are un salariu net anual de 3 milioane dolari la Tottenham. Fundaşul lui Tottenham este urmat în această ierarhie de Cristi Chivu, care câştigă 2,9 milioane de dolari la Inter Milano. Nicu Stanciu şi Florinel Coman încheie top 5 al celor mai bine plătiţi sportivi români, cu salarii de 2 milioane de dolari fiecare. De altfel, după retragerea Simonei Halep din activitate, topul celor mai bine plătiţi sportivi români e ocupat exclusiv de cei care activează în fotbal.

Topul celor mai bine plătiţi sportivi români

1. Cosmin Olăroiu – 6.000.000 de dolari (Emiratele Arabe Unite)

2. Radu Drăguşin – 3.000.000 de dolari (Tottenham Hotspur)

3. Cristi Chivu – 2.900.000 de dolari (Inter Milano)

4. Nicu Stanciu – 2.000.000 de dolari (Genoa)

5. Florinel Coman – 2.000.000 de dolari (Al Gharafa)

ADVERTISEMENT

„Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată! Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind. Să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată, să beau o sticlă de vin. Nu. Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită! Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului. Și atunci spui: «ai fi făcut-o din nou?». Eu da. De ce? Pentru că am fost născut în perioada în care a fost și războiul, am trăit după război”, Ion Ţiriac

Ion Ţiriac, al doilea în topul miliardarilor din sport

În topul foştilor şi actualilor sportivi apare şi Ion Ţiriac. El este depăşit la capitolul avere doar de Michael Jordan. Americanul are o avere estimată la 3,8 miliarde de dolari, faţă de cele 2,3 miliarde de dolari ale fostului jucător de tenis român. Topul miliardarilor din sport este completat de Magic Johnson, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Lebron James (ultimii trei, sportivi aflaţi în activitate) şi Roger Federer, recent retras din tenis.

ADVERTISEMENT

Topul miliardarilor din sport:

1. Michael Jordan – 3.800.000.000 de dolari

2. Ion Ţiriac – 2.300.000.000 de dolari

3. Magic Johnson – 1.600.000.000 de dolari

4. Cristiano Ronaldo – 1.400.000.000 de dolari

5. Tiger Woods – 1.300.000.000 de dolari

6. Lebron James – 1.200.000.000 de dolari

7. Roger Federer – 1.000.000.000 de dolari

„Am ratat peste 9.000 de aruncări în cariera mea. Am pierdut aproape 300 de meciuri. De 26 de ori mi s-a încredințat să am aruncarea câștigătoare și am ratat. Am eșuat iar și iar în viața mea. Și de aceea reușesc”, Michael Jordan