Sport

Ronaldo Webster, omul-ghinion! Gafă colosală la debutul pentru Craiova, după ce a așteptat o lună să ia permisul de muncă

Ronaldo Webster a fost ghinionistul de serviciu la Universitatea Craiova, care a fost făcută K.O. încă din prima repriză a derby-ului cu Dinamo. Ce a pățit fundașul stânga jamaican
Cristian Măciucă
25.07.2026 | 21:36
Ronaldo Webster omulghinion Gafa colosala la debutul pentru Craiova dupa ce a asteptat o luna sa ia permisul de munca
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Ronaldo Webster a avut parte de un debut de coșmar în tricoul Universității Craiova. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu.
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Ronaldo Webster (25 de ani) a avut misiunea să îl înlocuiască pe căpitanul Nicușor Bancu în flancul stâng al defensivei Universității Craiova. Fundașul jamaican a avut însă un debut de coșmar în tricoul alb-albaștrilor la derby-ul cu Dinamo de pe „Arcul de Triumf”.

Ronaldo Webster, debut catastrofal în Dinamo – Universitatea Craiova

Ronaldo Webster și-a făcut debutul la Universitatea Craiova în derby-ul cu Dinamo din etapa a 2-a din SuperLiga României. Meciul a început cum nu se poate mai prost pentru pentru înlocuitorul lui Nicușor Bancu. Jamaicanul era să fie protagonistul unei accidentări horror. În primele minute de joc, Webster a sărit la cap cu Soro și s-a prăbușit la pământ. Jucătorul oltenilor a călcat strâmb în momentul aterizării și doar șansa a făcut ca el să mai poată continua partida.

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Cum un rău nu vine niciodată singur, Ronaldo Webster a reușit să facă și o gafă de proporții care a dus la golul de 2-0 al „câinilor”. Jamaicanul a pierdut ca un începător balonul, care a ajuns la Danny Armstrong. Scoțianul i-a pasat lui Alexandru Musi, care l-a executat pe Răzvan Sava.

Golul lui Musi a venit în minutul 29, iar Ronaldo Webster a mai rezistat pe teren doar opt minute. Filipe Coelho nu a mai rezistat văzând jocul slab al jamaicanului pe care l-a înlocuit cu Carlos Mora. Costaricanul s-a dus în flancul drept al defensivei, iar fundaș stânga a trecut Samuel Teles.

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Ronaldo Webster a avut probleme cu cartea verde

Ronaldo Webster a semnat cu Universitatea Craiova la 1 iulie 2026, dar a debutat în tricoul oltenilor abia peste aproximativ o lună. Transferat de campioana României de la Shkendija, în schimbul sumei de 400.000 de euro, fundașul jamaican nu a putut evolua din cauză că nu a primit cartea verde. Acest lucru s-a întâmplat abia înainte de meciul cu UTA din prima etapă, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. 

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Webster nu a putut fi utilizat în primele meciuri oficiale ale sezonului din cauza întârzierilor privind obținerea documentelor necesare jucătorilor extracomunitari. Situația nu l-a afectat doar pe fundașul Universității Craiova, ci și pe mai mulți fotbaliști transferați în această vară în SuperLiga, după ce procedurile administrative au fost blocate o perioadă din cauza lipsei unui Guvern cu puteri depline. Din acest motiv, mai multe cluburi din primul eșalon au fost nevoite să aștepte eliberarea permiselor de muncă pentru a-și putea legitima noile achiziții.

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  • 600 de mii de euro e cota de piață a lui Ronaldo Webster pe transfermarkt.com
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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