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Ronaldo Webster a ratat calificarea în semifinalele CONCACAF Nations League, după ce Jamaica a fost învinsă de Mexic, scor 0-1, în manșa retur a sferturilor de finală. Internaționalul Universității Craiova a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei, însă prestația sa defensivă nu a fost suficientă pentru a evita eliminarea. Fotbalistul oltenilor a ieșit în evidență printr-o intervenție salvatoare și a dominat una dintre statisticile defensive ale întâlnirii.

Ronaldo Webster, eliminat de Mexic în sferturile CONCACAF Nations League

, deși câștigase prima manșă a sferturilor de finală împotriva Mexicului, scor 3-2, pe teren propriu. În returul disputat marți, 17 noiembrie, pe stadionul „BBVA” din Guadalupe, Mexic, gazdele s-au impus cu 1-0, grație golului înscris de Jesús Corona în minutul 35, din pasa lui Julián Quiñones.

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Scorul general a fost 3-3, însă Mexicul a obținut calificarea datorită numărului mai mare de goluri marcate în deplasare, două, față de unul singur reușit de Jamaica. Ronaldo Webster, fotbalistul Universității Craiova, a fost titular în defensiva jamaicanilor și a rămas pe teren până la fluierul final.

Fundașul a avut și o intervenție importantă în minutul 28. Jesús Corona a șutat spre poartă, profitând de poziționarea portarului Jahmali Waite, însă Webster a intervenit și a împiedicat deschiderea scorului, potrivit unei relatări a agenției EFE. Mexicanii au reușit, totuși, să înscrie șapte minute mai târziu, iar Jamaica nu a mai găsit drumul spre gol până la finalul întâlnirii.

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Ronaldo Webster a dominat o statistică defensivă în Mexic – Jamaica 1-0

În ciuda eliminării, Ronaldo Webster s-a remarcat prin cifrele înregistrate în defensiva naționalei sale. Potrivit statisticilor publicate de ESPN, a fost jucătorul cu cele mai multe intervenții defensive din întreaga partidă, 14, depășindu-i pe toți fotbaliștii ambelor echipe.

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Webster a înregistrat și trei tacklinguri și zece dueluri câștigate, fiind unul dintre cei mai activi jucători ai Jamaicăi în faza de apărare. Cifrele sunt cu atât mai relevante cu cât Mexicul a dominat posesia, având mingea în aproximativ 67% din timpul de joc. Gazdele au expediat 14 șuturi, dintre care cinci pe spațiul porții, în timp ce Jamaica nu a avut niciun șut cadrat.

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De altfel, Webster s-a remarcat și în partida tur, câștigată de Jamaica cu 3-2. În minutul 27, fotbalistul Universității Craiova a executat lovitura de colț în urma căreia fundașul mexican Jesús Gallardo a trimis mingea în propria poartă.