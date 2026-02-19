Sport

Ronda Rousey și Gina Carano revin în cușca de MMA! Unde se vede în România lupta dintre cele mai rele femei din istorie

Ronda Rousey și Gina Carano se întorc în cușca de MMA. Cele două legende ale artelor marțiale mixte se vor duela într-un meci istoric, care va fi transmis de o celebră platformă de streaming
Cristian Măciucă
19.02.2026 | 08:30
Ronda Rousey si Gina Carano revin in cusca de MMA Unde se vede in Romania lupta dintre cele mai rele femei din istorie
FOTO: Netflix
Ronda Rousey (39 de ani) și Gina Carano (43 de ani), două dintre cele mai mari nume din istoria MMA, vor urca din nou în cușcă. Retrase din sportul de performanță, cele două luptătoare au bătut palma pentru un meci care se va vedea pe o uriașă platformă de streaming.

Ronda Rousey vs. Gina Carano se vede și în România

„The Baddest Woman on the Planet” (n.r. – Cea mai rea femeie de pe planetă) și „The Face of Women’s MMA” (n.r. – Fața MMA-ului feminin) au semnat deja contractul pentru un meci la profesioniși în „Most Valuable Promotions”, gală organizată de Jake Paul. Duelul dintre Ronda Rousey și Gina Carano va fi la categoria pană (66 kg) și se va disputa pe durata a 5 reprize a câte 5 minute, cu mănuși de 4 uncii.

Confruntarea va avea loc pe 16 mai 2026, la Intuit Dome, în Inglewood, California. Gala va fi transmisă în exclusivitate de Netflix, marcând prima gală MMA live din istoria celebrei platforme de streaming. Până acum, Netflix a mai difuzat doar gale de box sau wrestling, așa cum este cazul show-urilor WWE. Cele două luptătoare au fost deja protagonistele unui face off spectaculos.

Ronda Rousey a scris istorie în UFC și în WWE

Ronda „Rowdy” Rousey este considerată „pioniera” MMA-ului feminin. Cu un palmares de 12 victorii și 2 înfrângeri, ea a fost prima campioană mondială din istoria UFC și priam femeie inclusă în UFC Hall of Fame. Datorită ei, MMA-ul feminin a devenit un fenomen global.

Ronda Rousey s-a retras din UFC în anul 2016, după ce a pierdut luptele cu Holly Holm și Amanda Nunes. Americanca a făcut apoi tranziția către wrestling, fiind un superstar de succes în WWE. Acolo, Ronda a câștigat de trei ori titlul mondial, un titlu pe echipe și meciul Royal Rumble. În 2019, la WrestleMania 35, Rousey a participat, alături de Becky Lynch și de Charlotte Flair, în primul main event cu femei din istoria WWE.

„Am așteptat atât de mult să anunț asta: eu și Gina Carano vom intra în cea mai mare super luptă din istoria sporturilor de contact feminine! Și colaborăm cu promoția care pune sportivii pe primul loc, @mostvaluablepromotions, precum și cu cel mai tare streamer de pe planetă, Netflix! Este pentru toți fanii MMA, din trecut, prezent și viitor. Urmează și alte detalii… mult mai multe”, a transmis Ronda Rousey.

Gina Carano revine în cușcă după 17 ani

Pentru Gina Carano au trecut aproximativ două decenii de când nu a mai urcat în cușca de MMA. Ea este considerată prima mare vedetă din MMA-ul feminin, cu lupte în promoțiile EliteXC și Strikeforce. Ultimul său meci datează din vara lui 2009, când a fost învinsă de Cris Cyborg în primul main event feminin dintr-o promoție importantă. De altfel, înfrângerea cu Cyborg a fost singura din cariera Ginei, care are un palmares de 7-1.

După ce a renunțat să mai lupte, Gina Carano și-a dedicat viața actoriei și a devenit o figură importantă la Hollywood. Ea a apărut în producții precum The Expendables 3, Furious 7, Entourage și serialul The Mandalorian.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
