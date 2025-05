Ronnie O’Sullivan, anunț incredibil după eșecul dur suferit în semifinala Campionatului Mondial: „Mă mut în Orientul Mijlociu”

Ronnie O’Sullivan (49 de ani) a părăsit în faza semifinalelor, după ce a fost învins în doar trei sesiuni, scor 17-7, de către chinezul Zhao Xintong. „Racheta” a anunțat că va face o schimbare importantă în viața sa în următoarea perioadă.

Ronnie O’Sullivan, anunț incredibil după eliminarea de la Campionatul Mondial

Septuplul campion mondial a dezvăluit că va părăsi țara natală în următoarea perioadă pentru a se muta în Orientul Mijlociu, cel mai probabil în Arabia Saudită, țară în care are o academie de snooker. „Cred că voi pleca din Regatul Unit în acest an. Mă voi muta în Orientul Mijlociu.

Vom vedea ce se va întâmpla, poate mă întorc după șase luni. Va fi o nouă viață, altundeva. Nu știu ce se va întâmpla. Voi încerca să joc snooker, dar nu știu cum arată viitorul, sincer”, a afirmat O’Sullivan pentru .

Arabia Saudită a devenit în ultimii ani o locație importantă în lumea snooker-ului, țara asiatică organizând mai multe evenimente. Cel mai important este Masters-ul Arabiei Saudite, turneu pe puncte, care a avut în acest sezon un fond de premii fabulos, de 2,3 milioane de lire sterline, depășit doar de cel de la Campionatul Mondial.

Ronnie O’Sullivan a ratat titlul mondial cu numărul opt

Considerat cel mai bun jucător din istoria snooker-ului, Ronnie O’Sullivan a cucerit de șapte ori Campionatul Mondial, ultima dată în 2022. Englezul este la egalitate la acest capitol cu Stephen Hendry și a avut oportunitatea să-l depășească pe legendarul scoțian la ediția din acest an, însă drumul său s-a oprit în faza semifinalelor, unde a cedat după doar trei sesiuni contra chinezului Zhao Xintong, 7-17.

Deși a obținut trei victorii la Sheffield, O’Sullivan a avut probleme cu tacul pe parcursul turneului și a făcut mai multe modificări, care însă nu au dat roade. „Nu știu dacă a fost tacul, ferula sau eu. Au fost trei lucruri. Nu știam în ce direcție merge bila albă, eram pierdut. Nu voi arunca tacul, oamenii de la marketing îl doresc, așadar va fi vândut.

Am jucat așa destul de mult la antrenamente, e dificil să înțeleg de ce. Nu pot să repar asta, aceasta este problema. Știu că am spus că voi încerca în următorii doi ani, dar dacă voi juca așa, nu are sens. Nu este bine”, a transmis englezul, conform sursei menționate anterior.

De-a lungul anilor, Ronnie O’Sullivan a participat și la mai multe meciuri demonstrative în România, însă evenimentele importante de snooker din țara noastră s-au rărit în ultima perioadă, .