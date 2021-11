Ronnie O’Sullivan, îngrijorat pentru Emma Răducanu: „O iubesc, dar trebuie să ia legătura cu un psihiatru”

Jucătoarea btianică de tenis Emma Răducanu a surprins lumea tenisului în toamnă, când , devenind prima sportivă din istorie care realizează o astfel de performanță venind din calificări. Bonus – nu a pierdut niciun set.

Ronnie O’Sullivan îl întâlnește într-un meci de gală pe John Higgins

A urmat o perioadă cam agitată pentru Emma, care și, în plus, și-a concediat antrenorul. Toate acestea l-au îngrijorat pe Ronnie O’Sullivan, de șase ori campion mondial la snooker.

În prezent, britanicul participă Openul Angliei și-l va înfrunta în semifinale, de la ora 15.00 a României, scoțianul John Higgins, rivalul lui de peste 25 de ani. Va fi al 28-lea duel direct, Higgins conducând cu 14-13.

ADVERTISEMENT

„O urmăresc foarte atent pe Emma Răducanu şi vă spun că sunt foarte îngrijorat pentru ea. Se pune o presiune imensă pe umerii ei. Cel mai bun lucru pe care poate să îl facă e să îl sune pe psihiatrul sportiv Steve Peters, el are abilitatea să o îndrume spre ce trebuie făcut”, a spus Ronnie în studioul Eurosport, informează .

Ronnie O’Sullivan crede că Emma are nevoie să știe cum să îndepărteze presiunea

Jucătorul născut în Wordsley a adăugat: „Emma nu are nevoie să i se spună cum să lovească mingea sau ce strategie să adopte în partide, ci are nevoie de un om care să o înveţe să îndepărteze presiunea pe care o simte.

ADVERTISEMENT

O iubesc pe Emma şi vă spun că, dacă îl va include pe Steve Peters în echipa ei, ar fi cel mai bun lucru pe care l-ar face”.

Ronnie O’Sullivan a clacat în timpul primei lui finale de CM, din 2001

Supranumit „Racheta” pentru viteza pe care o are când își construiește break-urile, Ronnie s-a dat exemplu chiar pe el, povestind un eveniment consumat în 2001, atunci când a disputat prima lui finală de Campionat Mondial.

ADVERTISEMENT

„Sunt aşteptări mari de la sportivii de top şi poţi claca foarte uşor. Apare o frică pe care nu o poţi controla. Am păţit-o şi eu, chiar în finală de Campionat Mondial. Aveam 15-10 pe tabelă şi simţeam că nu mă pot întoarce în arenă, paralizasem.

L-am sunat pe Steve Peters şi după 10 minute vedeam lucrurile total diferit”, a mai spus Ronnie. În respectivul meci, O’Sullivan l-a întâlnit pe același Higgins, de care a dispus, până la urmă cu 18-14. Ulterior, el avea să câștige trofeul și în 2004, 2008, 2012, 2013 și 2020.

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu și-a schimbat antrenorul. A vrut pe cineva cu o experiență mai mare în circuitul WTA

Pe 24 septembrie, la nici două două săptămâni după ce s-a impus la US Open, . „Sunt într-o nouă etapă a carierei mele și mi-am dat seama că am nevoie de cineva chiar acum, care a avut experiență în WTA la un nivel mai ridicat.

Astfel, mă uit după cineva care a fost la acest nivel și știe de ce am nevoie. Și mai ales asta acum, pentru că sunt atât de nouă aici. Am nevoie de cineva care are mai multă experiență în circuit, care a mai lucrat cu jucătoare aflate în situația mea. Va fi mult de muncă.

ADVERTISEMENT

Am realizat că în această etapă a carierei mele, în care voi întâlni tot mai des jucătoare de top, am nevoie de altcineva, de o persoană care a mai trecut prin așa ceva”, a explicat Răducanu, citată de Evening Standard.