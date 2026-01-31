Sport

Ronnie O’Sullivan investeşte în România! Un om de afaceri, întâlnire de cinci stele cu starul din snooker în Berlin. Exclusiv

Ronnie O'Sullivan a rămas legat de România. Din informaţiile FANATIK, superstarul din snooker ar putea investi la noi în ţară şi a avut mai multe întâlniri cu Adrian Thiess, ultima chiar în Berlin în această săptămână.
Marian Popovici
31.01.2026 | 17:15
Ronnie OSullivan investeste in Romania Un om de afaceri intalnire de cinci stele cu starul din snooker in Berlin Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ronnie O'Sullivan investeşte în România! Un om de afaceri din România, întâlnire de cinci stele cu starul din snooker la Berlin. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Ronnie O’Sullivan este considerat cel mai bun jucător de snooker din toate timpurile. De şapte ori campion mondial, englezul a fost pentru prima dată în România în 2015, la o serie de meciuri demonstrative alături de Stuart Bingham.

Ronnie O’Sullivan, gata să investească în România într-un strip mall şi un club de snooker

De atunci, Ronnie O’Sullivan a rămas legat de România şi a venit la noi în ţară de mai multe ori. Atât pentru turneul European Masters, cât şi pentru alte meciuri demonstrative, dar şi pentru a se întâlni cu prietenii săi de aici.

ADVERTISEMENT

Din informaţiile FANATIK, Ronnie O’Sullivan ar putea investi în România alături de Adrian Thiess, om de afaceri şi bun prieten al englezului. Thiess este omul care a organizat primele meciuri demonstrative ale lui Ronnie în România, iar de atunci cei doi au rămas în relaţii cordiale.

De altfel, Adrian Thiess şi Ronnie O’Sullivan s-au întâlnit în această săptămână la Berlin, unde jucătorul englez a evoluat la Mastersul German. Printre altele, cei doi au discutat şi despre planurile de a investi în România.

ADVERTISEMENT
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul...
Digi24.ro
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)

FANATIK a aflat că Ronnie O’Sullivan şi Adrian Thiess au în plan să investească într-un strip mall (magazine dispuse liniar, cu intrare directă dinspre o parcare frontală mare), dar şi un club de snooker, în cadrul complexului.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"O consideram o prietenă. Nu mă așteptam la o asemenea trădare!" I-a luat soțul și a fost prinsă: două familii destrămate

Reacţia lui Adrian Thiess, după întâlnirea cu Ronnie de la Berlin: „Este fratele meu, am venit special să mă văd cu el”

Contactat de FANATIK, Adrian Thiess a dezvăluit că s-a întâlnit la Berlin cu superstarul englez, prilej cu care a discutat şi despre planurile de investiţii în ţara noastră alături de Ronnie O’Sullivan:

„M-am întâlnit cu Ronnie O’Sullivan la Berlin. Este fratele meu, am venit special să mă văd cu el. Într-adevăr, vrea să investească în România, dar nu pot să vă dau prea multe detalii. 

ADVERTISEMENT

Este mereu o plăcere să ne întâlnim, ne ştim de atâţia ani. Dar am şi o supărare la aceste întâlniri, nu mă lasă să plătesc niciodată masa (râde)”, a fost reacţia lui Adrian Thiess pentru FANATIK.

Adrian Thiess, Ion Ţiriac şi Ronnie O'Sullivan, în finala Mastersului European
Adrian Thiess, Ion Ţiriac şi Ronnie O’Sullivan, în finala Mastersului European. Sursa: sportpictures.eu

Englezul povesteşte ce l-a surprins la ţara noastră: „Nu îmi imaginam asta!”

Ronnie O’Sullivan a rămas legat de România încă de când a sosit în ţara noastră. Jucătorul englez a acordat atunci un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre ceea ce l-a surprins în Bucureşti:

„Am rămas surprins de când am venit, încă de pe aeroport. Când am văzut căldura cu care m-au primit oamenii, emulaţia extraordinară pentru snooker care există aici şi pe care nu mi-o imaginam.

Totul e grozav. Mâncarea e grozavă, hotelul e excepţional, oamenii pe care i-am întâlnit aici sunt extraordinari. M-am împrietenit foarte repede cu Adrian Thiess, care a făcut o treabă excepţională cu organizarea acestui eveniment.

Am văzut şi arena Circului, care este perfectă pentru meciuri de snooker. Am auzit că s-au vândut toate biletele şi abia aştept să joc în faţa unui public atât de cald. Nu îmi imaginam”, a povestit Ronnie O’Sullivan într-un interviu acordat pentru FANATIK în 2015, la prima sa venire în România.

  • 50 de ani are Ronnie O’Sullivan
  • 7 titluri mondiale a câştigat starul englez
Transylvania Open 2026. România a rămas fără reprezentate pe tabloul calificărilor. Și Mara...
Fanatik
Transylvania Open 2026. România a rămas fără reprezentate pe tabloul calificărilor. Și Mara Gae a fost învinsă
România, misiune imposibilă în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial! „Balaurul” care ne-a...
Fanatik
România, misiune imposibilă în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial! „Balaurul” care ne-a ieşit în cale după tragerea la sorţi
Universitatea Craiova, fără Ștefan Baiaram la meciul cu Farul. Care este situația lui...
Fanatik
Universitatea Craiova, fără Ștefan Baiaram la meciul cu Farul. Care este situația lui Lyes Houri și Adrian Rus
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Imagini revoltătoare. Fostul fotbalist al Stelei a distribuit un clip realizat cu AI...
iamsport.ro
Imagini revoltătoare. Fostul fotbalist al Stelei a distribuit un clip realizat cu AI în care fotbaliști agresează arbitre: 'Dacă sunt frumoase se pot aștepta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!