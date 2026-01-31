Ronnie O’Sullivan investeşte în România! Un om de afaceri, întâlnire de cinci stele cu starul din snooker în Berlin. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ronnie O’Sullivan este considerat cel mai bun jucător de snooker din toate timpurile. De şapte ori campion mondial, englezul a fost pentru prima dată în România în 2015, la o serie de meciuri demonstrative alături de Stuart Bingham.

Ronnie O’Sullivan, gata să investească în România într-un strip mall şi un club de snooker

De atunci, Ronnie O’Sullivan a rămas legat de România şi a venit la noi în ţară de mai multe ori. , cât şi pentru alte meciuri demonstrative, dar şi pentru a se întâlni cu prietenii săi de aici.

Din informaţiile FANATIK, Ronnie O’Sullivan ar putea investi în România alături de Adrian Thiess, om de afaceri şi bun prieten al englezului. Thiess este omul care a organizat primele meciuri demonstrative ale lui Ronnie în România, iar de atunci cei doi au rămas în relaţii cordiale.

De altfel, Adrian Thiess şi Ronnie O’Sullivan s-au întâlnit în această săptămână la Berlin, unde jucătorul englez a evoluat la Mastersul German. Printre altele, cei doi au discutat şi despre planurile de a investi în România.

FANATIK a aflat că Ronnie O’Sullivan şi Adrian Thiess au în plan să investească într-un strip mall (magazine dispuse liniar, cu intrare directă dinspre o parcare frontală mare), dar şi un club de snooker, în cadrul complexului.

Reacţia lui Adrian Thiess, după întâlnirea cu Ronnie de la Berlin: „Este fratele meu, am venit special să mă văd cu el”

Contactat de FANATIK, Adrian Thiess a dezvăluit că s-a întâlnit la Berlin cu superstarul englez, prilej cu care a discutat şi despre planurile de investiţii în ţara noastră alături de Ronnie O’Sullivan:

„M-am întâlnit cu Ronnie O’Sullivan la Berlin. Este fratele meu, am venit special să mă văd cu el. Într-adevăr, vrea să investească în România, dar nu pot să vă dau prea multe detalii.

Este mereu o plăcere să ne întâlnim, ne ştim de atâţia ani. Dar am şi o supărare la aceste întâlniri, nu mă lasă să plătesc niciodată masa (râde)”, a fost reacţia lui Adrian Thiess pentru FANATIK.

Englezul povesteşte ce l-a surprins la ţara noastră: „Nu îmi imaginam asta!”

Ronnie O’Sullivan a rămas legat de România încă de când a sosit în ţara noastră. Jucătorul englez a acordat atunci un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre ceea ce l-a surprins în Bucureşti:

„Am rămas surprins de când am venit, încă de pe aeroport. Când am văzut căldura cu care m-au primit oamenii, emulaţia extraordinară pentru snooker care există aici şi pe care nu mi-o imaginam.

Totul e grozav. Mâncarea e grozavă, hotelul e excepţional, oamenii pe care i-am întâlnit aici sunt extraordinari. M-am împrietenit foarte repede cu Adrian Thiess, care a făcut o treabă excepţională cu organizarea acestui eveniment.

Am văzut şi arena Circului, care este perfectă pentru meciuri de snooker. Am auzit că s-au vândut toate biletele şi abia aştept să joc în faţa unui public atât de cald. Nu îmi imaginam”, acordat pentru FANATIK în 2015, la prima sa venire în România.