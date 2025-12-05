Ronnie O’Sullivan, la 50 de ani! Cum a ajuns legendarul sportiv să se îndrăgostească de România: „Nu îmi imaginam asta!”

ADVERTISEMENT

Ronnie O’Sullivan împlineşte 50 de ani pe data de 5 decembrie. Englezul este considerat de mulţi drept cel mai bun jucător din istoria snooker-ului, deţinând majoritatea recordurilor din acest sport.

Ronnie O’Sullivan, îndrăgostit de România: „Am rămas surprins”

Puţini ştiu că Ronnie O’Sullivan este îndrăgostit de România. A venit pentru prima dată în 2015 pentru două meciuri demonstrative cu Stuart Bingham, care au umplut sala Circului de Stat din Bucureşti.

Ulterior, Ronnie O’Sullivan a venit mai des în ţara noastră, atât pentru singura competiţie oficială organizată de World Snooker în România, , cât şi pentru alte meciuri demonstrative.

Într-un interviu acordat pentru FANATIK în anul 2015, la prima venire în ţara noastră, Ronnie O’Sullivan a rămas plăcut surprins de România şi a spus că nu îşi imagina că în ţara noastră va exista o astfel de emulaţie pentru snooker:

„Am rămas surprins de când am venit, încă de pe aeroport. Când am văzut căldura cu care m-au primit oamenii, emulaţia extraordinară pentru snooker care există aici şi pe care nu mi-o imaginam.

Totul e grozav. Mâncarea e grozavă, hotelul e excepţional, oamenii pe care i-am întâlnit aici sunt extraordinari. M-am împrietenit foarte repede cu Adrian Thiess, care a făcut o treabă excepţională cu organizarea acestui eveniment.

Am văzut şi arena Circului, care este perfectă pentru meciuri de snooker. Am auzit că s-au vândut toate biletele şi abia aştept să joc în faţa unui public atât de cald. Nu îmi imaginam”, a povestit Ronnie O’Sullivan într-un interviu acordat pentru FANATIK în 2015, la prima sa venire în România.

Omul recordurilor. De ce este considerat cel mai mare jucător din toate timpurile

Ronnie O’Sullivan este de şapte ori campion mondial, la egalitate cu Stephen Hendry. A câştigat cele mai multe turnee din „Tripla Coroană” (23), cele mai multe turnee de puncte (41), cele mai multe titluri de Masters (8), cele mai multe titluri ale Regatului Unit (8) şi cele mai multe break-uri maxime (17).

Are peste 1300 de break-uri de peste 100 de puncte în carieră şi este primul care a ajuns la 1000, în anul 2019. El deţine şi recordul pentru cel mai rapid break de 147 de puncte, 5 minute şi 8 secunde. Este şi cel mai tânăr câştigător al unui turneu de puncte: 17 ani la Turneul Regatului Unit, în 1993.

Cum sărbătoreşte Ronnie O’Sullivan aniversarea de 50 de ani: „O zi destul de plictisitoare”

. A fost eliminat în runda inaugurală din turneul Regatului Unit şi va termina anul 2025 fără niciun titlu, contraperformanţă pe care nu a mai păţit-o în ultimul deceniu.

Întrebat despre cum va petrece de ziua lui Ronnie a declarat că nu va face nimic special: „Merg în Irlanda și voi sta să mă uit la televizor, îmi place să mă uit la snooker. De ziua mea voi face o alergare, voi avea o mâncare bună şi probabil voi merge şi la sală. O zi destul de plictisitoare, de fapt”, a spus O’Sullivan.