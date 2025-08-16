Ronnie O’Sullivan, performanţă istorică! PCH a a reacţionat imediat: „A demonstrat că este cel mai mare!”

Marele Rooney O’Sullivan e în finala Masterului de snooker din Arabia Saudită. Britanicul l-a învins în penultimul act pe Chris Wakelin cu 6-3 și se va bate cu Neil Robertson pentru marele trofeu. O galerie din România l-a felicitat pe englez.

Ronnie O’Sullivan, de neoprit! Britanicul e în finală în Arabia Saudită

Rooney O’Sullivan rămâne cel mai important nume din snookerul mondial. Are în palmares nu mai puțin de 7 titluri mondiale și zeci de milioane de lire câștigate, iar acum vrea să scrie din nou istorie în Arabia Saudită.

În semifinale, l-a învins pe Chris Wakelin fără mari emoții. De altfel, a devenit cel mai în vârstă jucător din lume care reușește un break perfect, după cum notează britanicii de la BBC.

Presa internațională a lăudat evoluția lui Rooney, care e favorit să câștige finala în fața lui Neil Robertson. Partida e programată sâmbătă, 16 august. O’Sullivan și-a asigurat deja un cec de 200 de mii de euro.

Fanii lui Dinamo, mesaj de susținere pentru Ronnie O’Sullivan

. Acum câțiva ani, Rooney O’Sullivan a ajuns în țara noastră și a purtat un tricou cu mesajul „Doar Dinamo București”. De atunci, fanii „câinilor roșii” îl susțin pe britanic, iar după victoria din Arabia Saudită au postat un mesaj special:

„Prietenul nostru, Ronnie O’Sullivan, a demonstrat, dacă mai era nevoie, că este cel mai mare jucător din istoria snookerului. Septuplul campion mondial a reușit al doilea break maxim în semifinala cu Chris Wakelin de la Mastersul Arabiei Saudite.

Ronnie și-a asigurat astfel un premiu de 147.000 de lire sterline în puțin peste două ore, deoarece WST oferă acest premiu jucătorilor care bifează două break-uri maxime la Mastersul Arabiei Saudite, plus cele trei turnee ale „Triplei Coroane” (UK Championship, Masters și Campionatul Mondial) pe parcursul aceluiași sezon”, au scris fanii celor de la Dinamo.