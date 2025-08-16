Sport

Alex Bodnariu
16.08.2025 | 13:09
Ronnie O'Sullivan, performanţă istorică! PCH a a reacţionat imediat: "A demonstrat că este cel mai mare!"

Marele Rooney O’Sullivan e în finala Masterului de snooker din Arabia Saudită. Britanicul l-a învins în penultimul act pe Chris Wakelin cu 6-3 și se va bate cu Neil Robertson pentru marele trofeu. O galerie din România l-a felicitat pe englez.

Ronnie O’Sullivan, de neoprit! Britanicul e în finală în Arabia Saudită

Ajuns la 49 de ani, Rooney O’Sullivan rămâne cel mai important nume din snookerul mondial. Are în palmares nu mai puțin de 7 titluri mondiale și zeci de milioane de lire câștigate, iar acum vrea să scrie din nou istorie în Arabia Saudită.

În semifinale, l-a învins pe Chris Wakelin fără mari emoții. De altfel, a devenit cel mai în vârstă jucător din lume care reușește un break perfect, după cum notează britanicii de la BBC.

Presa internațională a lăudat evoluția lui Rooney, care e favorit să câștige finala în fața lui Neil Robertson. Partida e programată sâmbătă, 16 august. O’Sullivan și-a asigurat deja un cec de 200 de mii de euro.

Fanii lui Dinamo, mesaj de susținere pentru Ronnie O’Sullivan

Englezul are fani și în România. Acum câțiva ani, Rooney O’Sullivan a ajuns în țara noastră și a purtat un tricou cu mesajul „Doar Dinamo București”. De atunci, fanii „câinilor roșii” îl susțin pe britanic, iar după victoria din Arabia Saudită au postat un mesaj special:

„Prietenul nostru, Ronnie O’Sullivan, a demonstrat, dacă mai era nevoie, că este cel mai mare jucător din istoria snookerului. Septuplul campion mondial a reușit al doilea break maxim în semifinala cu Chris Wakelin de la Mastersul Arabiei Saudite.

Ronnie și-a asigurat astfel un premiu de 147.000 de lire sterline în puțin peste două ore, deoarece WST oferă acest premiu jucătorilor care bifează două break-uri maxime la Mastersul Arabiei Saudite, plus cele trei turnee ale „Triplei Coroane” (UK Championship, Masters și Campionatul Mondial) pe parcursul aceluiași sezon”, au scris fanii celor de la Dinamo.

Alex Bodnariu
