Sport

Ronny Labonne, prima acțiune după transferul la FCSB. Ce jucători au lipsit de la reunire

S-a încheiat scurta vacanță și pentru jucătorii de la FCSB. Aceștia s-au reunit în vederea începerii pregătirii pentru sezonul următor, iar prima acțiune a fost vizita medicală.
Traian Terzian
22.06.2026 | 09:23
Ronny Labonne prima actiune dupa transferul la FCSB Ce jucatori au lipsit de la reunire
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Jucătorii de la FCSB s-=au reunit și au mers la vizita medicală. Sursă foto: colaj Fanatik/captură video prosport.ro
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După un sezon mai mult decât modest în care a jucat în play-off și a prins Conference League după un baraj cu Dinamo, FCSB are obiective mult mai mari în stagiunea ce urmează. Așa că antrenorul Marius Baciu a dat startul reunirii.

Reunire și vizită medicală la FCSB

Prima acțiune pentru formația patronată de Gigi Becali a fost vizita medicală. Iar jucătorii s-au prezentat luni dimineață, la ora 08:00, la Policlinica din Chiajna pentru a efectua toate testele necesare la reluarea pregătirii.

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Conform prosport.ro, printre primii care a sosit a fost noua achiziție a celor de la FCSB, fundașul dreapta Ronny Labonne. La vizita medicală au mai fost prezenți Matei Popa, Mihai Udrea, Andrei Rareș, Valentin Crețu, Andre Duarte, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, Risto Radunovic, Alexandru Pantea, Ricardo Pădurariu, Mihai Lixandru, Ofri Arad, Juri Cisotti, Mihai Toma, David Popa, Octavian Popescu, Denis Politic, Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea și David Avram.

Trei fotbaliști importanți din lotul ”roș-albaștrilor”, Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu și Florin Tănase, au primit o vacanță prelungită și din această cauză nu au putut fi prezenți la vizita medicală cu restul lotului.

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Unde se va pregăti FCSB

După efectuarea vizitei medicale, jucătorii de la FCSB sunt așteptați după-amiază la baza de pregătire de la Berceni pentru a susține primul antrenament al verii sub comanda tehnicianului Marius Baciu.

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”Roș-albaștrii” vor efectua, în perioada 26 iunie – 10 iulie, un stagiu de pregătire în orașul Venray, din Olanda, urmând să fie cazați la Hotelul Asteria. Ei vor disputa două meciuri amicale, unul pe 5 iulie, cel mai probabil cu Union St. Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru, și altul pe 8 iulie.

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Ronny Labonne, singurul transfer realizat de FCSB

În ciuda faptului că Gigi Becali a anunțat o campanie de transferuri spectaculoasă în care va aduce 5-6 jucători la FCSB, deocamdată ”roș-albaștrii” nu au reușit decât înregimentarea fundașului dreapta Ronny Labonne.

Formația bucureșteană a fost foarte aproape de a-l lua și pe brazilianul Anderson Ceara de la Csikszereda, dar în ultimul moment au renunțat la mutare din cauza unor probleme depistate jucătorului la vizita medicală. De altfel, oficialii celor două cluburi s-au ciondănit prin presă după nerealizarea transferului.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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