Ronny Labonne, prima acțiune după transferul la FCSB. Ce jucători au lipsit de la reunire

ADVERTISEMENT

După un sezon mai mult decât modest în care a jucat în play-off și a prins Conference League după un baraj cu Dinamo, FCSB are obiective mult mai mari în stagiunea ce urmează. Așa că antrenorul Marius Baciu a dat startul reunirii.

Reunire și vizită medicală la FCSB

Prima acțiune pentru formația patronată de Gigi Becali a fost vizita medicală. Iar jucătorii s-au prezentat luni dimineață, la ora 08:00, la Policlinica din Chiajna pentru a efectua toate testele necesare la reluarea pregătirii.

ADVERTISEMENT

Conform , printre primii care a sosit a fost noua achiziție a celor de la FCSB, . La vizita medicală au mai fost prezenți Matei Popa, Mihai Udrea, Andrei Rareș, Valentin Crețu, Andre Duarte, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, Risto Radunovic, Alexandru Pantea, Ricardo Pădurariu, Mihai Lixandru, Ofri Arad, Juri Cisotti, Mihai Toma, David Popa, Octavian Popescu, Denis Politic, Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea și David Avram.

Trei fotbaliști importanți din lotul ”roș-albaștrilor”, Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu și Florin Tănase, au primit o vacanță prelungită și din această cauză nu au putut fi prezenți la vizita medicală cu restul lotului.

ADVERTISEMENT

Unde se va pregăti FCSB

După efectuarea vizitei medicale, jucătorii de la FCSB sunt așteptați după-amiază la baza de pregătire de la Berceni pentru a susține primul antrenament al verii sub comanda tehnicianului Marius Baciu.

ADVERTISEMENT

”Roș-albaștrii” vor efectua, în perioada 26 iunie – 10 iulie, un stagiu de pregătire în orașul Venray, din Olanda, urmând să fie cazați la Hotelul Asteria. Ei vor disputa , unul pe 5 iulie, cel mai probabil cu Union St. Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru, și altul pe 8 iulie.

ADVERTISEMENT

Ronny Labonne, singurul transfer realizat de FCSB

În ciuda faptului că Gigi Becali a anunțat o campanie de transferuri spectaculoasă în care va aduce 5-6 jucători la FCSB, deocamdată ”roș-albaștrii” nu au reușit decât înregimentarea fundașului dreapta Ronny Labonne.

Formația bucureșteană a fost foarte aproape de a-l lua și pe brazilianul Anderson Ceara de la Csikszereda, dar în ultimul moment au renunțat la mutare din cauza unor probleme depistate jucătorului la vizita medicală. De altfel, după nerealizarea transferului.