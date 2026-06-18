Sport

Ronny Labonne, prima reacție după ce a semnat cu FCSB! Ce mesaj a avut pentru fani

Ronny Labonne, prima reacție după ce a semnat cu FCSB! Ce le-a transmis fundașul dreapta suporterilor echipei roș-albastre: „Sunt foarte fericit că am ajuns aici”
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.06.2026 | 23:34
Ronny Labonne prima reactie dupa ce a semnat cu FCSB Ce mesaj a avut pentru fani
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Ronny Labonne, prima reacție după ce a semnat cu FCSB. Foto: Instagram
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Ronny Labonne (28 de ani) a oferit prima reacție după ce a semnat cu FCSB. Fundașul dreapta originar din Martinica, deținător și de cetățenie franceză, care vine de la Caen, din liga a treia franceză, a transmis că este foarte fericit că a reușit să facă acest pas în cariera sa. De asemenea, cu aceeași ocazie, el a transmis și un mesaj special pentru fanii echipei roș-albastre.

Prima reacție a lui Ronny Labonne după ce a semnat cu FCSB

Fotbalistul cotat în prezent de Transfermarkt la 250.000 de euro a spus că așteaptă cu nerăbdare să îi întâlnească pe suporteri pe stadion la primele meciuri din noul sezon. „Salutări, sunt Ronny Labonne. Sunt foarte fericit că am ajuns la FCSB. Abia aștept să vă întâlnesc”, a fost mesajul său, publicat de FCSB pe pagina oficială de Facebook a clubului.

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De asemenea, și reprezentanții firmei de impresariat alături de care colaborează Ronny Labonne, Heritage Agency, au reacționat vizavi de acest transfer, prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram: „Afacere încheiată. Ronny Labonne a semnat cu FCSB. O mare oportunitate la unul dintre cele mai prestigioase cluburi din România. Îi dorim lui Ronny mult succes în această nouă provocare”. 

Ce număr va avea Ronny Labonne la FCSB

Cu ocazia anunțului oficial prin care a fost confirmat acest transfer, cei de la FCSB au informat și că Ronny Labonne urmează să poarte tricoul cu numărul 97, 1997 fiind anul nașterii sale: „FCSB anunță transferul lui Ronny Labonne, de la SM Caen. Apărătorul născut la 14 septembrie 1997 în Martinica va purta tricoul cu numărul 97. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”. 

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Ronny Labonne a adunat până în prezent 6 selecții la naționala din Martinica, fără să reușească să marcheze vreun gol. La nivel de seniori a evoluat până acum exclusiv în Franța, în ligile inferioare în mare parte, dar și în Ligue 1, la Nimes. În țara natală, a jucat pentru o scurtă perioadă la juniorii celor de la US Robert.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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